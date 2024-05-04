Компания Flying Wedge Defense and Aerospace Technologies выпустила свой первый боевой беспилотник FWD-200B, предназначенный для нанесения высокоточных ударов и выполнения разведывательных задач.

Индийская оборонная компания Flying Wedge Defense and Aerospace Technologies представила миру новый прорыв в технологии беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с анонсом своего первого БЛА-бомбардировщика FWD-200B.

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Новый дрон, разработанный чтобы соответствовать возрастающим потребностям современной армии. С запасом топлива в 100 км, FWD-200B способен достигать скорости до 370 км/ч, что делает его одним из самых быстрых дронов в своем классе. С максимальной взлетной массой в 498 кг, он также может выполнять задачи с полезной нагрузкой в 100 кг, что предоставляет значительные возможности для перевозки различного вооружения или снаряжения.

Примечательно, что рабочая высота полета дрона составляет 2743 метра, обеспечивая отличный обзор и уменьшение риска быть обнаруженным радарами противника. С дальностью полета в 200 км и продолжительностью полета между 12 и 20 часами, FWD-200B способен на длительное пребывание в воздухе, что критически важно для выполнения разведывательных миссий и длительного наблюдения за целями.

Оснащение оптическими средствами наблюдения и интеграция с ракетным вооружением позволяют БЛА выполнять широкий спектр задач, начиная от разведки и заканчивая высокоточными ударами по наземным целям. Это делает FWD-200B ценным активом для военно-воздушных сил, а также для систем противовоздушной обороны.

Презентация нового бомбардировщика-дрона прошла на международной оборонной выставке в Индии, где представители компании Flying Wedge Defense and Aerospace Technologies делились своими амбициями по укреплению оборонного потенциала страны и экспортными планами. Военные эксперты уже оценивают потенциал FWD-200B, считая его значительным дополнением к воздушному флоту любой страны, стремящейся к усилению своей военной мощи с использованием беспилотных технологий.

Индийская компания отмечает, что разработка FWD-200B была направлена на сочетание передовых технологий и оперативной гибкости, что делает дрон особенно привлекательным для стран, ищущих эффективные и экономически выгодные решения в области военной авиации. С расширением возможностей беспилотной авиации, FWD-200B может стать ключевым элементом в арсенале современного военного воздушного пространства.