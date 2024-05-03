Google и Vocus объединяют усилия для расширения подводного интернет-кабеля, соединяющего США и Австралию, до Новой Зеландии, обещая высокоскоростной интернет и экономический рост для страны.

Технологический гигант Google и телекоммуникационная компания Vocus объявили о партнерстве, направленном на расширение проекта подводного интернет-кабеля до Новой Зеландии. Этот амбициозный проект, изначально призванный соединить США и Австралию, теперь протянется до берегов Новой Зеландии, формируя высокоскоростной цифровой мост между тремя континентами.

Соглашение между Google и Vocus уже подписано. Детали проекта пока не разглашаются, но известно, что новый сегмент кабеля будет проложен от Австралии до Новой Зеландии, обеспечивая стране прямой доступ к высокоскоростной сети, соединяющей ее с США.

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Это партнерство имеет стратегическое значение для всех участников. Google, стремящийся расширить свою глобальную инфраструктуру и улучшить качество своих сервисов, получает доступ к новому рынку и возможность укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Vocus, в свою очередь, получает мощного партнера и инвестиции для реализации масштабного проекта, который укрепит его позиции на рынке телекоммуникаций.

Новая Зеландия, долгое время страдавшая от ограниченной пропускной способности и высокой стоимости интернет-услуг, получит значительные преимущества. Подводный кабель обеспечит страну высокоскоростным интернетом, снизит стоимость доступа и откроет новые возможности для развития цифровой экономики. Это привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места и повысит конкурентоспособность новозеландских компаний на мировой арене.

Расширение подводного кабеля до Новой Зеландии – это важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Этот проект не только улучшит качество интернет-соединения, но и создаст новые возможности для бизнеса, образования и инноваций.