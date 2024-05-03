Data4, французский оператор дата-центров, объявляет о планах инвестирования €500 млн ($535 млн) в новый кампус ЦОД в Милане. Кампус Mil2 будет построен на территории 77 тыс. м2 и будет состоять из четырех объектов. Это важный шаг для Data4 в развитии своей бизнес-стратегии и улучшения качества своих услуг.

Французский оператор дата-центров Data4 объявляет о планах инвестирования €500 млн ($535 млн) в новый кампус ЦОД в Италии. Кампус Mil2 будет построен в Милане на западе города на территории 77 тыс. м2 и будет состоять из четырех объектов.

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Data4 уже управляет восемью ЦОД в Италии, все из которых находятся в районе Милана. Строительство нового кампуса будет осуществляться в рамках плана по инвестициям €1 млрд ($1,07 млрд) в цифровую инфраструктуру страны.

Эта инвестиция является важным шагом для Data4 в развитии своей бизнес-стратегии и улучшения качества своих услуг. Новый кампус Mil2 будет обладать высокой степенью надежности и производительности, что поможет удовлетворить растущие потребности рынка в хранении данных и облачном сервисном обеспечении.

Data4 надеется, что новый кампус будет способствовать развитию цифровой экономики в регионе Милана и привлечет новые инвестиции в Италию. Это также поможет улучшить конкурентоспособность компании на европейском рынке дата-центров.

В целом, инвестиция Data4 в новый кампус Mil2 в Милане является важным событием для развития цифровой инфраструктуры в Италии и подчеркивает важность дата-центров для современной экономики.