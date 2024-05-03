Компания Micron представляет новые модули памяти DDR5 с рекордным объёмом и высокой производительностью.

Мировой лидер в производстве полупроводниковых компонентов Micron объявил о начале поставок новых RDIMM-модулей DDR5 объёмом 128 Гбайт, основанных на 32-Гбит чипах. Это стало значимым событием на рынке памяти, так как представленные модули обеспечивают рекордный объём и высокую производительность.

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Новые RDIMM-модули DDR5 отличаются не только рекордным объёмом памяти, но и значительно улучшенной производительностью. Скорость передачи данных достигает 4800 МТ/с, что в два раза превышает скорость предыдущего поколения DDR4.

Кроме того, новые модули DDR5 обладают повышенной энергоэффективностью, что позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение системы. Это особенно важно для серверных решений, где энергопотребление и тепловыделение являются ключевыми факторами при выборе компонентов.

Micron уже начала поставки RDIMM-модулей DDR5 объёмом 128 Гбайт на базе 32-Гбит чипов своим ключевым клиентам, включая крупнейших производителей серверов и компьютеров. Ожидается, что новые модули DDR5 станут стандартом для высокопроизводительных серверных систем в ближайшие годы.

Таким образом, Micron продолжает лидировать на рынке памяти, представляя инновационные продукты с рекордными характеристиками и высокой производительностью.