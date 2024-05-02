Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан, включая россиян, с 1 мая. Нововведение призвано упростить процесс получения визы и ускорить процесс въезда в страну.

Власти Сирии объявили о введении с 1 мая электронных виз для иностранных граждан, включая граждан России, Индии, Китая и других стран. Это нововведение призвано упростить процесс получения визы и ускорить процесс въезда в страну для туристов и бизнесменов.

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Согласно информации министерства иностранных дел Сирии, электронные визы будут выдаваться на срок до 3 месяцев и будут действовать на территорию Сирии, включая столицу Дамаск, города Алеппо и другие популярные туристические города.

Власти Сирии отметили, что электронные визы будут выданы только гражданам, которые имеют действующие паспорта и не имеют никаких административных обвинений в своей стране.

Новый процесс получения электронной визы будет проходить через официальный веб-сайт министерства иностранных дел Сирии, где граждане смогут подать заявку и предоставить необходимые документы, включая паспорт, фотографию и подтверждение оплаты визы.

Власти Сирии также заявили, что электронные визы будут действовать на всей территории страны, включая международный аэропорт Дамаска и другие важные транспортные узлы.

Президент Сирии Башар Асад отметил, что введение электронных виз является важным шагом в направлении развития туристической отрасли в стране и возвращения Сирии в международный туристический поток.

Сирия является популярным туристическим направлением не только из-за своей богатой истории и культуры, но и из-за своей природы и архитектуры. Страна имеет множество исторических и культурных памятников, включая столицу Дамаск, которая является одним из старейших городов в мире.

В последние годы Сирия переживает период восстановления после войны, и введение электронных виз может стать важным шагом в направлении развития туристической отрасли и привлечения туристов в страну.

Новый процесс получения электронной визы также может помочь уменьшить бюрократические формальности и упростить процесс въезда в Сирию для иностранных граждан.