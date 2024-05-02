Выборы в Великий государственный хурал Монголии пройдут с участием 23 партий и 2 политических коалиций. 760 кандидатов соревноваться за 76 мест в парламенте. Все партии и коалиции имеют равные возможности для участия в выборах.

В Великой государственной хурале (ВГХ) Монголии соберутся представители 23 политических партий и 2 коалиций, сообщила сегодня Генеральная избирательная комиссия страны. Это обещает быть самыми конкурентными выборами в истории молодого демократического государства.

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Согласно законодательству, Выборы в ВГХ проводятся раз в четыре года, и именно на этот раз пришло время для 760 кандидатов соревноваться за 76 мест в парламенте. В связи с этим, на выборах присутствует множество партий и коалиций, которые стремятся завоевать доверие избирателей и сформировать новое правительство.

Представители избирательной комиссии подчеркивают, что все партии и коалиции имеют равные возможности для участия в выборах, и подчеркивают важность проведения свободных и справедливых выборов для поддержания стабильности и прогресса в стране.

Среди 23 партий, участвующих в выборах, есть как новые, так и известные по прежним выборам. Среди них – Партия демократической революции, Монгольская народная партия, Партия возрождения Монголии и многие другие.

Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшую поддержку избирателей имеют Монгольская народная партия и Партия демократической революции. Однако, нельзя исключать возможность сюрпризов, учитывая высокий уровень конкуренции между партиями и коалициями.

Генеральная избирательная комиссия также напомнила гражданам Монголии о том, что для участия в выборах им необходимо иметь действительное удостоверение личности и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, связанные с пандемией COVID-19.

Выборы в Великий государственный хурал Монголии пройдут 28 июня 2024 года. Количество избирателей составляет более 2 млн человек, и ожидается, что они активно проголосуют за своих представителей в парламенте.



