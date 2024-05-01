С 1 мая 2024 года Таджикистан упрощает визовую политику, предоставляя гражданам 25 стран возможность посещения без виз на срок до 30 дней в целях укрепления международных связей и стимулирования экономического роста.

В рамках усилий по укреплению международных связей и привлечению иностранных инвестиций, Министерство иностранных дел Таджикистана объявило о введении одностороннего безвизового режима для граждан 25 стран. Это историческое решение позволит гражданам этих стран посещать Таджикистан без необходимости получения визы на срок до 30 дней. Постановление правительства вступит в силу с 1 мая 2024 года.

В список стран, попадающих под новый режим, входят государства с развитыми экономиками, а также страны, с которыми у Таджикистана установлены дружественные и партнерские отношения. Среди них — Германия, Франция, Италия, Сингапур и Япония. Полный список будет опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Это решение станет значительным шагом для развития туризма в республике, которая может предложить посетителям богатое культурное наследие, уникальные природные красоты и открытость для международного сотрудничества. Ожидается, что упрощение визового режима увеличит поток туристов и инвесторов, что, в свою очередь, даст толчок для роста национальной экономики.



Министр иностранных дел Таджикистана выразил надежду, что данная инициатива будет способствовать укреплению дипломатических и экономических связей между Таджикистаном и странами, попавшими в список. Он также подчеркнул, что Таджикистан стремится создать благоприятные условия для иностранных гостей и инвесторов, подтверждая свою открытость и гостеприимство.



Помимо прямого воздействия на туристическую отрасль, ожидается, что нововведение положительно скажется на бизнес-среде страны, упростив процедуры ведения дел для иностранных компаний. Это, в свою очередь, может способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению общего уровня жизни граждан Таджикистана.



Однако, несмотря на упрощение визового режима, все иностранные гости должны будут соблюдать установленные въездные правила и нормы пребывания в стране. Правительство подчеркивает важность соблюдения законов и уважения культуры и традиций Таджикистана.



Эксперты отмечают, что введение безвизового режима является частью широкой программы по повышению инвестиционной привлекательности и модернизации экономики Таджикистана.