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Бывший глава Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения
Экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) признан виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и сокрытии информации от регуляторов. Суд приговорил его к 4 месяцам тюремного заключения и штрафу в $50 млн.

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Чанпэн Чжао (CZ), бывший генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, был приговорен окружным судом Нью-Йорка к 4 месяцам тюремного заключения за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и сокрытие информации от регуляторов.

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Судебный процесс над Чжао начался еще в прошлом году, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против него и Binance ряд обвинений, включая отмывание денег, манипулирование рынком и незарегистрированную деятельность в качестве биржи ценных бумаг. В ходе расследования выяснилось, что под руководством Чжао Binance допускала торговлю деривативами для американских клиентов и не выполняла должным образом процедуры KYC и AML.

На судебных слушаниях прокуроры представили доказательства того, что Чжао лично давал указания сотрудникам Binance обходить регуляторные требования и скрывать реальные объемы торгов. Они также обвинили его в даче ложных показаний под присягой во время расследования SEC.  

Несмотря на попытки адвокатов Чжао доказать его невиновность, присяжные признали его виновным по большинству пунктов обвинения. При вынесении приговора судья принял во внимание сотрудничество Чжао со следствием и его согласие выплатить штраф в размере $50 млн, что смягчило наказание. 

«Этот приговор посылает четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, даже в индустрии криптовалют, - заявил после оглашения вердикта председатель SEC Гэри Генслер. - Мы продолжим преследовать нарушителей и защищать интересы инвесторов».

Сам Чанпэн Чжао в своем последнем слове выразил раскаяние и пообещал больше не нарушать закон. Ожидается, что отбывать наказание он будет в федеральной тюрьме общего режима, а после освобождения еще 2 года будет лишен права занимать руководящие должности в финансовых компаниях. 

Приговор Чжао стал очередным ударом по репутации Binance, которая уже потеряла значительную долю рынка из-за регуляторного давления и исков клиентов. Однако новое руководство биржи заверило, что продолжит работу в полном соответствии с законом и будет всемерно защищать интересы пользователей.

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