Ветеранам СВО снижают стоимость услуг ЖКХ и пени за просрочку. Данная мера вступит в силу с 1 июля 2024 года.

1 июля 2024 года для ветеранов СВО вступит в силу новое распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно этому распоряжению, ветераны смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за просрочку без комиссии.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, это решение было принято в рамках мероприятий по поддержке ветеранов СВО. "Благодаря этому распоряжению ветераны смогут экономить на услугах ЖКХ и пени за просрочку оплаты. Мы считаем, что это будет важным шагом в направлении улучшения жизни наших героев", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что скидка будет предоставляться независимо от того, какой организацией оказываются услуги ЖКХ. Для получения скидки ветераны должны предъявить удостоверение ветерана СВО и документ, подтверждающий оплату услуг ЖКХ.



Стоит отметить, что данная мера не является первой в поддержке ветеранов СВО. Ранее уже были приняты меры по предоставлению льгот на проезд в общественном транспорте, снижению стоимости лекарств, а также предоставлению ежемесячной выплаты.



Как сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам ветеранов Андрей Красов, "это решение является очень важным и важным шагом в поддержке наших героев. Мы считаем, что такое решение будет способствовать улучшению жизни ветеранов СВО и будет направлено на укрепление их положения в обществе".