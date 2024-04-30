Платформа "Абзац" способна заглушить все действующие частотные диапазоны и уже применяется в зоне спецоперации.

Генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Герань" Олег Жуков представил инновационную разработку - передвижную платформу-антидрон "Абзац", оборудованную системами искусственного интеллекта. Это изделие способно эффективно заглушать все действующие частотные диапазоны, что делает его идеальным инструментом для противодействия беспилотникам и другим устройствам, работающим на радиочастотах.





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По словам Олега Жукова, платформа "Абзац" уже прошла успешные испытания и начала применяться в зоне спецоперации. "Мы рады сообщить, что наш продукт уже доказал свою эффективность в реальных условиях и получил высокую оценку от наших заказчиков", - подчеркнул генконструктор.



Платформа "Абзац" представляет собой мобильную установку, которая может быть легко транспортирована на любые расстояния и быстро развёрнута в любом месте. Она оборудована передовыми системами обнаружения и подавления радиосигналов.

Одной из ключевых особенностей платформы "Абзац" является ее интеграция с системами искусственного интеллекта, которые позволяют ей адаптироваться к изменяющимся условиям и автоматически переключаться между различными режимами работы. Это значительно увеличивает эффективность платформы и позволяет ей работать в наиболее сложных условиях."Мы разработали платформу "Абзац" с учётом требований наших заказчиков и с опорой на последние достижения в области искусственного интеллекта", - отметил Олег Жуков. "Мы уверены, что наше изделие станет важным инструментом в борьбе с беспилотниками и другими устройствами, работающими на радиочастотах".Стоит отметить, что разработка платформы "Абзац" стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между научно-производственным предприятием "Герань" и ведущими научными учреждениями России. Это сотрудничество позволило привлечь лучшие умы и технологии для создания инновационного изделия.