Компания DJI объявила о скором выпуске нового дрона DJI Mini 4K, который придет на смену модели Mini 2 SE. Новинка получила электронную 5-осевую стабилизацию и улучшенный 1/2,3-дюймовый сенсор, позволяющий снимать в 4K разрешении, что существенно превосходит возможности его предшественника.

Сегодня компания DJI анонсирует старт продаж своей последней новинки — бюджетного дрона DJI Mini 4K, который приходит на смену популярной модели DJI Mini 2 SE. По предварительным оценкам экспертов, новый квадрокоптер устанавливает высокие стандарты для технологий видеосъемки с воздуха в своем ценовом сегменте.

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Одним из самых заметных улучшений в DJI Mini 4K является введение электронной 5-осевой стабилизации изображения, которая значительно повышает качество получаемого видеоматериала, минимизируя вибрации и дрожание камеры во время полета. Это станет настоящим подарком для любителей аэрофотосъемки, которые стремятся к созданию профессиональных и качественных видео без необходимости переплачивать за профессиональное оборудование.

Модель также оснащена улучшенным 1/2,3-дюймовым сенсором, который позволяет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду — значительное улучшение по сравнению с 2.7K видео, которое предлагал его предшественник. Это обеспечит пользователю высокую детализацию снимаемых сцен и расширит возможности постпродакшна.

Помимо вышеупомянутых инноваций, DJI Mini 4K сохраняет ряд важных характеристик, которые были доступны в модели Mini 2 SE, включая максимальное время полета и максимальную дальность передачи данных. Это делает новый дрон не только более продвинутым инструментом для видеосъемки, но и сохраняет его доступность и удобство использования для широкой аудитории пользователей.

«Новый DJI Mini 4K — это большой шаг вперед для компании в области бюджетных аэрофотосъемочных устройств», — говорит Максим Иванов, эксперт по беспилотной авиации. «Электронная 5-осевая стабилизация в комбинации с улучшенным сенсором и возможностью съемки 4K видео способны значительно повысить качество любительских видео, приближая их к профессиональному уровню».