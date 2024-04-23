Исследователи из Корейского института передовых технологий (KAIST) представили новую натрий-ионную батарею, которая может зарядиться за несколько секунд, что значительно расширяет ее применение, включая электромобили и портативные электронные устройства.

Исследователи из Корейского института передовых технологий (KAIST) представили новую натрий-ионную батарею, которая может зарядиться за несколько секунд, что значительно расширяет сферу ее применения, включая электромобили и портативные электронные устройства.

Мощная гибридная натрий-ионная батарея, разработанная командой KAIST, обладает высокой плотностью энергии 247 Вт·ч/кг и плотностью мощности 34,748 Вт/кг. Этот прорыв позволяет устранить прежние ограничения натриево-ионных батарей, такие как низкая энергоотдача и длительное время зарядки.

Одной из главных проблем существующих натрий-ионных батарей является их низкая энергоотдача, что ограничивает их применение в сфере электромобилей и других мощных устройств. Однако новая разработка KAIST позволяет увеличить плотность энергии и мощности батареи, что делает ее более конкурентоспособной по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.



Кроме того, благодаря быстрой зарядке натрий-ионной батареи, время зарядки сокращается до нескольких секунд, что значительно упрощает процесс зарядки и повышает удобство использования устройств, оснащенных этими батареями.



Новая разработка KAIST открывает широкие перспективы для развития электромобильной индустрии и портативной электроники, а также способствует устойчивому развитию технологий хранения энергии.