Компания Hanwha Aerospace начала строительство нового завода по выпуску авиационных двигателей для истребителей KF-21 Boramae и учебных самолетов TA-50 в городе Чханвон. Инвестиции в проект составляют $30 млн, а мощность производства - 300 двигателей в год.

Одна из ведущих южнокорейских аэрокосмических компаний Hanwha Aerospace приступила к строительству нового завода по производству авиационных двигателей в городе Чханвон. Инвестиции в проект составят 30 миллионов долларов США.

Как сообщают представители компании, на площади 16 530 квадратных метров будет возведено современное предприятие, оснащенное передовыми технологиями для серийного выпуска двигателей для боевой авиации. Приоритетной задачей нового производства станет лицензионная сборка турбовентиляторных двигателей F414-GE-400 компании General Electric мощностью 92,1 килоньютона (20 700 фунтов тяги).

Данные двигатели предназначены для оснащения перспективных южнокорейских истребителей KF-21 Boramae, а также учебно-тренировочных самолетов TA-50. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2025 год, и по предварительным оценкам его годовая производственная мощность составит 300 авиадвигателей.



Решение о строительстве нового предприятия было принято в рамках программы развития национальной авиационной промышленности и повышения уровня локализации производства комплектующих для военной авиатехники. По словам экспертов, создание собственных мощностей по выпуску авиадвигателей укрепит обороноспособность страны и снизит зависимость от импорта.



"Новый завод позволит Южной Корее выйти на качественно новый уровень в области производства авиационных двигателей, - заявил представитель Hanwha Aerospace. - Это важный шаг к достижению технологической независимости в столь стратегически важной отрасли".



Ожидается, что строительство завода будет завершено в строгом соответствии с утвержденным графиком, и уже в 2025 году он начнет поставлять первые двигатели для нужд национальных Военно-воздушных сил.