Китай запустил свой второй разведывательный спутник серии Yaogan-42 с индексом 02 в космос с космодрома Сичан, что ознаменовало 517-й запуск серии ракет Long March.

В 02:45 по московскому времени 21 апреля на китайском космодроме Сичан состоялся успешный запуск разведывательного спутника «Яогань-42-02» при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Это событие стало очередной демонстрацией мощности китайской космической программы и ее растущей роли в глобальном пространстве.

«Яогань-42-02» - это второй спутник в серии «Яогань-42», который был запущен в этом году. Его основной задачей является сбор информации в интересах национальной безопасности Китая. Спутник будет работать на низкой околоземной орбите, где он сможет собирать данные в различных спектральных диапазонах.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2D», используемая для запуска спутника, является модификацией ракеты «Чанчжэн-2», которая является основным носителем китайской космической программы. «Чанчжэн-2D» имеет улучшенные характеристики по сравнению с базовой моделью, что позволяет ей нести на борту более тяжелые полезные нагрузки.

Стоит отметить, что запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн» стал 517-м по счету. Это свидетельствует о высокой степени надежности и эффективности китайских ракет-носителей, которые играют важную роль в развитии китайской космической программы.

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Китайские власти не комментируют детали запуска спутника «Яогань-42-02», но эксперты полагают, что он будет играть важную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Китайская космическая программа является одной из самых активных и амбициозных в мире, и запуск спутника «Яогань-42-02» - это очередной шаг на пути к реализации ее целей.

В последние годы Китай проявляет растущий интерес к разведывательным спутникам, которые играют важную роль в сборе информации для военных и гражданских целей. Китайские власти не скрывают свои амбиции в области космических технологий и планируют стать одним из лидеров в этом секторе к 2045 году.

Китайские власти продолжают инвестировать в развитие своей космической программы, и ожидается, что в ближайшие годы будут запущены новые спутники и ракеты-носители.