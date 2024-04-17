Mozilla представила стабильную версию Firefox 125 с открытым исходным кодом, включив новые функции и улучшения. Браузер стал еще быстрее, предлагает усиленную защиту конфиденциальности и удобную функцию быстрого доступа к скопированным URL.

Компания Mozilla, известная своей приверженностью открытому программному обеспечению и защите конфиденциальности в Интернете, объявила о выпуске стабильной версии своего популярного веб-браузера Firefox 125. Этот релиз привносит целый ряд новых функций и улучшений, направленных на повышение скорости, безопасности и удобства использования для пользователей по всему миру.

Одна из наиболее заметных новых функций в Firefox 125 называется URL Paste Suggestion. Она обеспечивает более быстрый и удобный доступ к веб-сайтам, позволяя пользователям открывать URL-адреса, скопированные в буфер обмена, без необходимости вставлять их вручную в адресную строку. Firefox теперь автоматически распознает, когда вы скопировали URL-адрес, и предложит открыть его при фокусировке на адресной строке. Это упрощает навигацию и экономит время, особенно для тех, кто часто копирует и вставляет ссылки.

Помимо этого, Firefox 125 предлагает улучшенную защиту конфиденциальности и безопасности. Mozilla продолжает свою приверженность конфиденциальности пользователей, предлагая новые функции, такие как расширенная защита от отслеживания. Этот механизм блокирует попытки отслеживания пользователей на межсайтовом уровне, что предотвращает сбор данных о вашей онлайн-активности без вашего согласия. Firefox также предлагает улучшенную защиту паролей, включая автоматическое создание сложных паролей и безопасное их хранение, что делает онлайн-навигацию более безопасной и надежной.



Firefox 125 также был оптимизирован для повышения скорости и производительности. Инженеры Mozilla провели тщательную работу по улучшению скорости загрузки страниц, особенно на сложных веб-сайтах с большим количеством контента. Улучшенная обработка памяти обеспечивает более эффективное использование ресурсов компьютера, что приводит к более быстрому и отзывчивому браузеру. Mozilla также представила функцию предварительной загрузки ссылок, которая предсказывает, по какой ссылке вы, вероятно, кликните дальше, и загружает ее контент заранее, обеспечивая практически мгновенную навигацию.



Дизайн и удобство использования также были улучшены в Firefox 125. Интерфейс стал более интуитивным и минималистичным, с более плавными анимациями и улучшенной организацией меню. Mozilla также представила новые темы и цветовые схемы, позволяющие пользователям персонализировать внешний вид браузера в соответствии со своими предпочтениями.



Релиз Firefox 125 также знаменует собой важную веху в развитии открытого исходного кода. Mozilla активно сотрудничает с сообществом разработчиков открытого программного обеспечения, и этот релиз включает в себя множество вкладов от добровольцев по всему миру. Открытый подход Mozilla к разработке программного обеспечения поощряет инновации и обеспечивает, чтобы Firefox оставался безопасным, надежным и ориентированным на пользователя браузером.



"Мы невероятно гордимся Firefox 125 и тем, что он предлагает пользователям", - сказал Джонатан Найтингейл, старший вице-президент по продукту Firefox. "Наша приверженность открытому программному обеспечению и конфиденциальности пользователей остается непоколебимой, и мы считаем, что этот релиз демонстрирует наше постоянное стремление к инновациям. Firefox 125 быстрее, безопаснее и проще в использовании, и мы уверены, что наши пользователи оценят эти улучшения".



Релиз Firefox 125 уже доступен для загрузки на Windows, macOS и Linux. Пользователи могут обновить до последней версии, чтобы воспользоваться всеми новыми функциями и улучшениями. Mozilla продолжает свою миссию по созданию более открытого и безопасного Интернета для всех, и Firefox 125 является еще одним важным шагом в этом направлении.