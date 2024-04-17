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Яндекс запустил ИИ-поисковик «Нейро» на базе YandexGPT 3
Яндекс представил "Нейро" - передовой сервис, сочетающий поиск информации и обработку ее с помощью больших языковых моделей для получения развернутых ответов на любые вопросы

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Яндекс, ведущая российская технологическая компания, совершила прорыв в области искусственного интеллекта, объединив возможности поиска и больших языковых моделей в новом сервисе под названием "Нейро". Это решение открывает новую эру в способах получения и усвоения информации.
"Нейро" позволяет пользователям задавать любые вопросы в свободной форме, как если бы они общались с высококвалифицированным экспертом. Чтобы ответить, система использует две ключевые технологии. Во-первых, поисковый движок Яндекса собирает релевантные данные из миллиардов веб-страниц и других источников. Затем передовая языковая модель YandexGPT 3 анализирует найденную информацию и формирует лаконичный, структурированный ответ, дополняя его ссылками на первоисточники.

"Мы стремимся создать универсального цифрового помощника, который объединит лучшие возможности поиска информации и ее осмысления с помощью искусственного интеллекта", - заявил Аркадий Волож, основатель и гендиректор Яндекса. "Нейро" не только находит факты, но и синтезирует новые знания, обобщая и интерпретируя данные".

Внедрение "Нейро" знаменует собой важный этап в развитии человеко-машинного взаимодействия. Пользователи больше не ограничены формулировкой простых поисковых запросов - теперь они могут задавать сложные вопросы на естественном языке и получать развернутые, хорошо структурированные ответы. Кроме того, система постоянно обучается на основе обратной связи от пользователей.

Эксперты предсказывают, что "Нейро" окажет глубокое влияние на многие сферы, от образования до научных исследований и бизнес-аналитики. Доступ к актуальной и достоверной информации по любой тематике в сочетании с возможностью искусственного интеллекта по ее осмыслению откроет новые горизонты для творчества и инноваций.

Сервис "Нейро" уже доступен для ограниченного числа пользователей в режиме бета-тестирования. Яндекс планирует полный публичный запуск к концу 2024 года с дополнительными функциями, включая голосовой интерфейс и поддержку визуального ввода данных.

#искусственный интеллект #инновации #яндекс #большие языковые модели #поиск информации #цифровые помощники
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