Компания Microsoft объявила о полном прекращении поддержки пакетов Office 2016 и Office 2019 с 14 октября 2025 года. Пользователи этих версий больше не смогут получать обновления безопасности и исправления ошибок.

В своем последнем блоге Microsoft сообщила о том, что с 14 октября компания полностью прекратит поддержку пакетов Office 2016 и Office 2019. Это означает, что пользователи этих версий офисных приложений больше не смогут получать обновления безопасности и исправления ошибок. Основная поддержка Office 2016 и Office 2019 была прекращена соответственно в октябре 2020 года и октябре 2023 года. Однако, компания продолжала предоставлять расширенную поддержку, включающую техническую поддержку и консультации, до октября 2025 года.

Microsoft рекомендует пользователям перейти на последние версии Office, такие как Office 365 или Office 2021, чтобы получать все последние обновления и функции. Пользователи, которые продолжат использовать устаревшие версии Office, могут столкнуться с риском безопасности и несовместимости с новыми технологиями.



Компания также предупреждает, что после окончания поддержки Office 2016 и Office 2019, некоторые функции и возможности могут перестать работать, а некоторые приложения могут не совместимы с новыми операционными системами.



Microsoft призывает пользователей обновить свои версии Office до последних доступных, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность работы. Пользователи могут воспользоваться программой "Обновление Office", чтобы получить последние версии офисных приложений.



С прекращением поддержки Office 2016 и Office 2019, Microsoft продолжает инвестировать в развитие новых технологий и функций, чтобы предоставлять пользователям самые современные и надежные офисные приложения.