Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 14-15 апреля посетит Алжир с целью обсуждения наращивания торговых и инвестиционных связей, а также укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В преддверии своего официального визита в Алжир, который состоится 14-15 апреля, Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник акцентирует на укреплении торгово-инвестиционных отношений между двумя странами. В ходе визита запланированы переговоры с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом, а также встречи с ключевыми фигурами алжирского правительства.

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Экономическое сотрудничество между Беларусью и Алжиром в последние годы показывает тенденцию к росту, особенно в областях сельского хозяйства, инженерии и технологий. Алейник подчеркнул важность диверсификации белорусского экспорта и привлечения алжирских инвестиций в ключевые отрасли экономики Беларуси.

«Мы видим большой потенциал в углублении сотрудничества с Алжиром, особенно в таких областях, как машиностроение, фармацевтика и информационные технологии», — заявил Алейник перед отлетом в Алжир. «Этот визит станет важной вехой в укреплении наших двусторонних отношений и расширении сотрудничества на благо обеих стран».

В рамках визита также пройдут обсуждения по вопросам безопасности и образования, где Беларусь может предложить свой опыт и технологические разработки. Ожидается, что стороны подпишут несколько двусторонних документов, направленных на усиление сотрудничества в торговле и экономике.

Дипломатические отношения между Беларусью и Алжиром были установлены в 1995 году, и с тех пор страны активно работают над расширением партнерства. В последние годы обе страны уделяют особое внимание развитию экономических связей, что подтверждается регулярными визитами высокопоставленных официальных лиц.

Визит Алейника в Алжир станет продолжением диалога, начатого в 2023 году во время посещения Минска алжирской делегацией под руководством министра иностранных дел Ахмеда Аттафа. Тогда стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая возможности увеличения объема взаимной торговли и расширение инвестиционного сотрудничества.

Ожидается, что предстоящий визит способствует не только укреплению экономических связей, но и культурному обмену между народами Белорусии и Алжира.