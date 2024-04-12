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Филиппины намерены решительно защищать свои "суверенные права" в Южно-Китайском море и рассчитывают на координацию действий с Соединенными Штатами в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало по итогам переговоров в Вашингтоне.
Встреча глав внешнеполитических и военных ведомств США и Филиппин, а также советников по национальной безопасности лидеров обеих стран, прошла на фоне продолжающихся территориальных споров в Южно-Китайском море. Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности.
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"Мы решительно настроены на защиту наших суверенных прав в этом важном регионе. Рассчитываем на тесную координацию действий с нашими американскими партнерами", - заявил Манало журналистам по итогам переговоров.
Министр подчеркнул, что Филиппины намерены использовать все доступные правовые и дипломатические механизмы для отстаивания своих интересов в Южно-Китайском море. По его словам, Манила также рассчитывает на поддержку союзников и партнеров в этом вопросе.
Со своей стороны, американская сторона подтвердила приверженность Вашингтона обеспечению свободы судоходства в регионе и готовность оказать Филиппинам необходимую поддержку. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
"Мы едины в своей решимости противостоять любым попыткам нарушить установленные международные нормы и правила. Вместе мы будем отстаивать свободу судоходства и безопасность в Южно-Китайском море", - заявил госсекретарь США Джон Кэри.
Напряженность в Южно-Китайском море сохраняется на протяжении многих лет. Помимо Филиппин, территориальные претензии в этом регионе предъявляют Китай, Вьетнам, Малайзия, Бруней. Пекин настаивает на своих "исторических правах" на большую часть акватории, что вызывает резкую критику со стороны соседних государств и США.
Обострение ситуации в Южно-Китайском море несет в себе серьезные риски для региональной безопасности и стабильности.