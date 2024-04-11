Google представила крупное обновление Workspace, включающее приложение для создания видео с помощью ИИ, интеллектуальные функции для совещаний и обмена сообщениями, а также усовершенствованные средства кибербезопасности на базе ИИ.

В стремлении предоставить более интеллектуальные и безопасные инструменты для совместной работы, компания Google объявила о крупном обновлении своего облачного офисного пакета Google Workspace. Новые функции, основанные на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), призваны повысить производительность и креативность пользователей, в то время как усиленные меры безопасности обеспечат более надежную защиту конфиденциальных данных.

Одним из самых ярких нововведений стало приложение Google Vids, позволяющее создавать профессионально выглядящие видео с помощью всего лишь текстовых запросов. Пользователи смогут генерировать видеоролики для презентаций, маркетинговых кампаний, учебных материалов и других целей, просто описывая желаемый контент. ИИ подберет соответствующие изображения, музыку и анимацию, а также наложит закадровый голос.

Но Google Vids – лишь вершина айсберга. Компания также интегрировала генеративный ИИ в ряд других продуктов Workspace, включая Google Meet для видеоконференций и Google Chat для обмена сообщениями. Теперь ИИ сможет подсказывать идеи для повесток дня совещаний, обобщать ключевые моменты обсуждений и даже генерировать тезисы для выступлений на основе заметок пользователя.



В сфере безопасности Google представила новые средства обнаружения и предотвращения инсайдерских угроз на основе анализа поведенческих моделей. ИИ будет отслеживать подозрительную активность, такую как массовая рассылка конфиденциальных данных или попытки обойти системы контроля доступа. При обнаружении аномалий система сможет автоматически блокировать действия пользователя и оповещать администраторов.



"Мы стремимся сделать Google Workspace максимально полезным и безопасным инструментом для совместной работы в эпоху искусственного интеллекта, - заявил Дэвид Тхейкстон, вице-президент по продуктам Google Workspace. - Генеративные модели ИИ открывают новые горизонты для творчества и производительности, а наши передовые средства безопасности гарантируют, что эти мощные технологии используются ответственно".



Обновления Google Workspace будут поэтапно внедряться в течение ближайших нескольких месяцев для всех корпоративных и образовательных клиентов. Компания также работает над расширением функциональности ИИ для индивидуальных пользователей.