На конференции Vision 2024 компания Intel представила новый ИИ-ускоритель Gaudi 3, который обеспечивает значительно более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с NVIDIA H100, по более низкой цене.

На ежегодной конференции Vision 2024, проходящей в Сан-Франциско, компания Intel сделала значительное объявление, которое может изменить ландшафт технологий искусственного интеллекта. Новый ИИ-ускоритель Gaudi 3 был официально представлен публике, и, согласно заявлениям компании, он обещает установить новые стандарты в отрасли по скорости вычислений и энергоэффективности.

По словам Генерального директора Intel, Пэт Гелсингера, Gaudi 3 предлагает уникальное сочетание высокой производительности и энергоэффективности, что делает его идеальным решением для крупных центров обработки данных и исследовательских учреждений, занимающихся разработкой и обучением сложных искусственных нейронных сетей. "Мы не просто улучшили предыдущие показатели — мы переосмыслили подход к архитектуре ИИ-ускорителей," — заявил Гелсингер.

Сравнивая новинку с текущим лидером рынка, графическим процессором NVIDIA H100, представители Intel подчеркнули, что Gaudi 3 обеспечивает увеличение производительности на 50% и повышение энергоэффективности на 40%. Эти показатели становятся еще более впечатляющими, учитывая, что стоимость Gaudi 3 заявлена как значительно ниже, чем у его конкурента.



Одной из ключевых особенностей Gaudi 3 является его способность ускорять время обучения искусственных нейронных сетей. По прогнозам Intel, время обучения на Gaudi 3 будет в 1,7 раза быстрее по сравнению с NVIDIA H100. Это достижение открывает новые возможности для исследователей и разработчиков ИИ, позволяя им реализовывать более сложные проекты в более короткие сроки.



На конференции также были представлены демонстрации, показывающие Gaudi 3 в действии. В одной из них ИИ-модель, обученная на новом ускорителе, смогла выполнить задачи по распознаванию изображений и обработке естественного языка значительно быстрее, чем аналогичные системы на базе предыдущих решений Intel или NVIDIA.



В ответ на вопросы о доступности нового ускорителя, представители Intel объявили, что первые поставки Gaudi 3 начнутся уже в следующем квартале, а массовое производство запланировано на конец года. Компания также подтвердила, что уже работает над следующим поколением ИИ-ускорителей, которые будут еще более мощными и эффективными.