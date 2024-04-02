Open AI объявила о начале предоставления доступа к своему чат-боту ChatGPT без необходимости в регистрации. Это значительное изменение в политике доступа к этой передовой технологии искусственного интеллекта позволит всем заинтересованным лицам взаимодействовать с чат-ботом, не проходя предварительной процедуры регистрации.

Американская компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к своему новому чат-боту ChatGPT без регистрации. Это значительное изменение в политике доступа к этой передовой технологии искусственного интеллекта позволит всем заинтересованным лицам взаимодействовать с чат-ботом, не проходя предварительной процедуры регистрации.

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ChatGPT, основанный на модели GPT-3.5, является результатом многолетних исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Этот чат-бот способен на удивление естественно общаться с людьми, понимать их намерения и генерировать соответствующие ответы на естественном языке. Он может выполнять широкий спектр задач, включая отвечать на вопросы, создавать тексты, переводить языки, помогать при разработке идей и многое другое.

Open AI надеется, что устранение необходимости в регистрации сделает эту передовую технологию более доступной и привлекательной для широкой публики. Компания верит, что ChatGPT может быть использован для решения широкого спектра реальных проблем, от образования до бизнеса, и рассматривает этот шаг как возможность продемонстрировать потенциал технологии.



Основатель и генеральный директор Open AI, Илон Маск, прокомментировал: "Мы в Open AI считаем, что искусственный интеллект может изменить мир к лучшему. Мы с нетерпением ждём, чтобы увидеть, как люди будут использовать ChatGPT для решения задач и достижения своих целей. Мы верим, что устранение необходимости в регистрации сделает эту технологию более доступной и привлекательной для широкой публики, и мы очень рады внести свой вклад в развитие этой области."



Тем не менее, Open AI остаётся приверженной принципам безопасности и этики в искусственном интеллекте и будет тщательно отслеживать использование ChatGPT, чтобы гарантировать, что технология используется соответственно и в соответствии с нормами и принципами, принятыми в обществе. Компания призывает всех пользователей чат-бота соблюдать эти принципы и использовать технологию ответственно.

