Dongfeng представляет свой новый флагманский электрический седан Xinghai S7, который обещает стать серьезным конкурентом Tesla Model 3 и другим премиальным моделям на китайском рынке.

Компания Dongfeng, один из ведущих автопроизводителей Китая, представила сегодня свой новый флагманский седан Xinghai S7, который обещает произвести настоящую революцию на рынке электромобилей премиум-класса.

В основе Xinghai S7 лежит передовая платформа Dongfeng S2-E, разработанная специально для электромобилей. Благодаря тщательной проработке аэродинамики, новинка демонстрирует выдающийся коэффициент лобового сопротивления всего 0.195Cd, что позволяет максимально эффективно использовать энергию аккумуляторной батареи.

Длина Xinghai S7 составляет 4935 мм при колесной базе 2915 мм, что обеспечивает просторный и комфортабельный салон. Дизайн автомобиля разработан в новом фирменном стиле Dongfeng, который сочетает в себе элегантность, динамичность и футуристичность.



Передняя часть Xinghai S7 привлекает внимание массивной решеткой радиатора с хромированными вставками и узкими светодиодными фарами, плавно переходящими в изящные боковые линии кузова. Сзади выделяются стильные светодиодные фонари, объединенные тонкой хромированной полосой.



Интерьер Xinghai S7 выполнен в премиальном стиле с использованием высококачественных материалов. Центральное место занимает массивный 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который служит основным средством управления автомобилем. Приборная панель также имеет цифровой 12,3-дюймовый дисплей.

Особое внимание инженеры Dongfeng уделили вопросам безопасности. Xinghai S7 оснащается широким спектром систем активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и многое другое.

В линейке силовых агрегатов Xinghai S7 будут представлены как полностью электрические версии, так и гибридные модификации. Электрические версии будут оснащаться аккумуляторными батареями емкостью до 100 кВт*ч, что позволит преодолевать на одной зарядке более 600 км по циклу NEDC.

По предварительным данным, базовая стоимость Xinghai S7 на китайском рынке составит около 350 000 юаней (около $50 000). Новинка будет конкурировать с такими моделями, как Tesla Model 3, Xiaomi SU7 и BYD Seal.



Старт продаж Xinghai S7 в Китае запланирован на третий квартал 2024 года. В дальнейшем компания Dongfeng рассматривает возможность вывода этой модели на другие рынки, в том числе в Европу и Северную Америку.