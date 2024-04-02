Министерство туризма Шри-Ланки объявило о продлении пилотного проекта по выдаче бесплатных виз гражданам России и еще шести стран до 30 апреля. Это решение следует за успешным запуском программы, которая стимулирует туризм на острове.

Правительство Шри-Ланки объявило о продлении пилотной программы, предоставляющей бесплатные туристические визы гражданам семи стран, включая Россию. Как сообщил министр туризма Харин Фернандо, программа, первоначально рассчитанная на период с 1 января по 31 марта 2024 года, будет действовать до 30 апреля.

Данная инициатива была запущена в начале года в рамках усилий по возрождению туристической отрасли острова после нескольких лет пандемии COVID-19 и экономического кризиса. Помимо России, в список стран, граждане которых могут получить бесплатную визу, входят Индия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Швеция.

"Мы рады видеть растущий интерес к Шри-Ланке со стороны иностранных туристов, – заявил министр Фернандо на пресс-конференции в Коломбо. – Продление программы бесплатных виз позволит нам сохранить этот положительный тренд и привлечь еще больше гостей в нашу прекрасную страну".



По данным министерства туризма, только за первые два месяца действия программы количество российских туристов, посетивших Шри-Ланку, выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий турпоток на остров увеличился на 25%.



Ожидается, что продление программы бесплатных виз окажет дополнительную поддержку туристической отрасли, которая является одним из ключевых источников дохода для экономики Шри-Ланки. Представители гостиничного бизнеса и туроператоры приветствовали это решение правительства.



"Бесплатные визы сделали Шри-Ланку более привлекательным направлением для путешественников, – прокомментировал Дхаммика Перера, вице-президент Ассоциации туроператоров Шри-Ланки. – Мы надеемся, что в ближайшие месяцы страну посетит рекордное число гостей".



Правительство Шри-Ланки рассчитывает, что либерализация визового режима и последующий рост туризма помогут стране преодолеть последствия недавнего экономического кризиса и ускорить восстановление национальной экономики.