КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела около 650 км и достигла максимальной высоты в 100 км. Запуск вызвал серьезную озабоченность у соседних стран и мирового сообщества.

2 апреля 2024 года Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в очередной раз продемонстрировала свою растущую военную мощь, успешно запустив баллистическую ракету в акваторию Японского моря. По сообщениям Министерства обороны Японии, ракета пролетела около 650 километров, достигнув максимальной высоты полета в 100 километров.





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Этот запуск стал очередным свидетельством решимости КНДР защищать свой суверенитет и противостоять политике США и их союзников в регионе. Как подчеркнули в военном ведомстве страны, испытание ракеты является законным правом КНДР на самооборону и укрепление своего оборонного потенциала в условиях нарастающих угроз извне.

Представители руководства КНДР отметили, что страна вынуждена развивать свою ракетно-ядерную программу в ответ на постоянное давление и провокации со стороны США и их региональных партнеров. Несмотря на неоднократные призывы Пхеньяна к диалогу и мирному сосуществованию, Вашингтон и его союзники продолжают проводить агрессивную политику, включая регулярные военные учения вблизи границ КНДР и ужесточение санкций.



В то же время, лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР не стремится к конфронтации и всегда открыта для переговоров на основе равноправия и взаимного уважения. Однако, пока враждебные силы продолжают свою деструктивную линию, КНДР будет вынуждена принимать ответные меры для защиты своих интересов и безопасности своего народа.



Успешный запуск баллистической ракеты в очередной раз продемонстрировал технологические достижения КНДР и высокий уровень подготовки ее вооруженных сил. Это стало ясным сигналом для всего мира, что КНДР является серьезным игроком на международной арене, способным отстаивать свои интересы и противостоять любым попыткам диктата и шантажа.



В то же время, руководство КНДР вновь призвало США и их союзников отказаться от враждебной политики и встать на путь диалога и сотрудничества. Только через конструктивные переговоры и учет интересов всех сторон можно достичь прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом. КНДР готова к такому диалогу, но он должен быть основан на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.