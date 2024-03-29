Google.org объявила о запуске новой программы финансирования в размере 20 миллионов долларов для поддержки проектов, связанных с ответственным внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта.

Сегодня Google.org, благотворительный фонд компании Google, объявил о запуске новой программы финансирования проектов в области генеративного искусственного интеллекта. Программа предусматривает выделение 20 миллионов долларов на поддержку исследований и разработок в сфере генеративного ИИ. Эти средства будут направлены на реализацию инициатив, направленных на решение важных общественных и социальных проблем.

Генеративный ИИ в последнее время привлек к себе внимание общественности благодаря своим возможностям создавать различные материалы, такие как изображения, видео и тексты, с помощью генерации искусственного интеллекта. Google.org хочет стимулировать развитие этой технологии для решения реальных проблем общества. Фонд ищет предложения по проектам, которые используют генеративный ИИ для улучшения жизни людей в таких областях, как здравоохранение, образование и изменение климата.

"Мы считаем, что генеративный ИИ может сыграть революционную роль в решении некоторых из самых насущных проблем мира", - сказал глава Google.org Сэмуэль Макбертс. "Эта новая программа поможет нам узнать, как генеративный ИИ может быть применен для позитивных изменений в мире, и мы с нетерпением ждем возможностей поддержать инноваторов, которые используют эту технологию для улучшения жизни людей".



Финансирование будет предоставлено организациям, которые работают над проектами, использующими генеративный ИИ для достижения социальных целей. Google.org также предоставит гранты некоторым организациям для поддержки их работы по изучению этических и социальных последствий генеративного ИИ. Фонд надеется поддержать проекты, которые не только инновационные и масштабируемые, но и имеют реальный социальный эффект.



Google.org имеет долгую историю поддержки инновационных проектов с высоким социальным воздействием. Ранее фонд поддерживал инициативы в области образования, доступа к интернету и изменения климата. Launch of the Generative AI Impact Challenge является последним примером приверженности Google решению самых насущных проблем с помощью передовых технологий.