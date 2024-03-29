Минобороны Нидерландов сообщило о отправке зенитно-ракетного комплекса Patriot для участия в ежегодных учениях НАТО в Литве в июле. Военные пробудут в Прибалтике около трех недель.

Министерство обороны Литвы сообщило сегодня, что Нидерланды направят свои зенитные ракетные комплексы Patriot в Литву для проведения совместных учений на несколько недель летом этого года.

Согласно официальному заявлению, это решение было принято в рамках укрепления системы противовоздушной обороны стран Балтии и демонстрации солидарности НАТО перед лицом растущих геополитических угроз в регионе.

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"Мы приветствуем это решение Нидерландов как важный шаг в усилении обороноспособности Литвы и всего Прибалтийского региона", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. "Присутствие систем Patriot будет способствовать повышению уровня безопасности в воздушном пространстве над Литвой и позволит провести важные совместные учения с нашими союзниками по НАТО".



Ожидается, что подразделения ПВО из Нидерландов прибудут в Литву в июне и будут дислоцированы на военной базе в Пабраде, расположенной примерно в 30 км к северу от столицы Вильнюса. Литовские военнослужащие пройдут обучение по эксплуатации и применению этих высокотехнологичных систем вместе с голландскими коллегами.



Аналитики отмечают, что переброска Patriot в Литву является частью более широких усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса на фоне нарастающей напряженности.



"Развертывание Patriot в Литве является важным сигналом солидарности НАТО и решимости защищать воздушное пространство стран Балтии", - отметил Томас Малиновский, старший научный сотрудник Атлантического совета. "Это также демонстрирует способность альянса быстро перебрасывать высокотехнологичные системы ПВО в регион в случае обострения ситуации".

Литовские военные рассматривают предстоящие учения как возможность не только отработать взаимодействие с союзниками, но и ознакомиться с новейшими технологиями в области противовоздушной обороны. По словам представителя Министерства обороны Литвы, учения с участием Patriot станут крупнейшими маневрами такого рода, проводимыми в Прибалтике.



Помимо Литвы, Нидерланды также направляли свои Patriot в другие страны Восточной Европы, включая Польшу, в рамках программы укрепления коллективной обороны НАТО. Эксперты считают, что эти развертывания свидетельствуют о растущей роли Нидерландов как одного из ключевых союзников США в Европе в области противовоздушной и противоракетной обороны.