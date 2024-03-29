Группа представителей Конгресса США и представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Турции обсудили вопросы обороны и энергетической безопасности в рамках двухдневной встречи в Анкаре.

Группа представителей Конгресса США, возглавляемая председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерсом, встретилась с представителями Министерства обороны и Министерства иностранных дел Турции для обсуждения ключевых вопросов обороны и энергетической безопасности.

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По данным источников, в ходе двухдневной встречи, проходившей в столице Турции Анкаре, участники обсуждали совместную борьбу с глобальными угрозами безопасности, включая терроризм. В частности, были рассмотрены возможности укрепления военного сотрудничества и совместных учебных манёвров.

Одним из основных вопросов стало сотрудничество в области энергетической безопасности, особенно в свете строительства Турцией газопровода ТуркСтрём и расширения транспортной системы по транспортировке природного газа из страны-поставщика. Турция стремится стать главным газопроводчиком Европы, и сотрудничество с США в этом направлении может помочь обеспечить стабильное энергоснабжение союзников.



Другими ключевыми темами обсуждения стали проблемы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке.



Представители Конгресса США и Турции подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества, особенно в условиях изменений в мировой политике и роста глобальных угроз безопасности. Оба стороны выразили надежду на укрепление партнерства и развитие связей в сфере обороны и энергетической безопасности, что может способствовать стабильности и безопасности как в регионе, так и на международной арене.



По итогам встречи представлены заключительные документы, подтверждающие намерение сторон продолжать активное сотрудничество и консультации в рамках установленных механизмов. В ближайшее время планируется проведение дополнительных мероприятий и встреч, направленных на углубление отношений и совместного поиска решений ключевых вопросов.