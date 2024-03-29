Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко руководителем Росморречфлота. Важное назначение в сфере транспорта ожидает модернизации и развития отрасли.

Премьер министр Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко новым главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Это назначение, о котором было объявлено сегодня, знаменует собой значительные изменения в руководстве агентства и, как ожидается, будет иметь далеко идущие последствия для российского транспортного сектора.

Тарасенко, опытному руководителю транспортной отрасли с более чем двадцатилетним опытом, поручено возглавить усилия агентства по модернизации и расширению морской и речной транспортной инфраструктуры России. На предыдущем посту генерального директора ОАО «РЖД» Тарасенко руководил капитальным ремонтом железнодорожной сети страны и внедрил ряд инновационных технологий для повышения эффективности и безопасности. Назначение Тарасенко на пост руководителя Росморречфлота рассматривается как серьезное подтверждение его лидерских качеств и опыта, а также привнесет в ведомство новый уровень профессионализма и экспертизы. Под его руководством агентство сосредоточится на разработке новых транспортных технологий, повышении безопасности и эффективности существующей инфраструктуры, расширении доступа к водным путям России.

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«Андрей Тарасенко — очень уважаемый руководитель в сфере транспорта с успешным послужным списком», — сказал премьер-министр Мишустин. – Я уверен, что он привнесет свежий взгляд и новые идеи в руководство Росморречфлота, и я с нетерпением жду, когда агентство продолжит расти и процветать под его руководством».

Тарасенко, в свою очередь, поблагодарил за назначение и пообещал неустанно работать над развитием транспортной отрасли России. «Для меня большая честь, что меня выбрали на эту важную должность, и я намерен работать с коллегами над тем, чтобы Росморречфлот продолжал служить драйвером экономического роста и развития нашей страны», — сказал он.

Назначение Тарасенко главой Росморречфлота вступает в силу немедленно, и он будет отвечать за надзор за деятельностью ведомства и реализацию транспортной политики правительства. Ожидается, что благодаря своему обширному опыту и знаниям Тарасенко привнесет в агентство новый уровень лидерства и видения, а также будет способствовать росту и развитию транспортного сектора России на долгие годы.