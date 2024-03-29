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АвтоВАЗ начал сборку автомобилей Lada в Азербайджане
"АвтоВАЗ" запустил сборку автомобилей Lada Granta на площадке своего азербайджанского партнера, компании "AzEuroCar". До конца года там планируется начать сборку и других моделей - семейств Niva и Vesta.

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АО "АвтоВАЗ" объявило о начале сборки автомобилей Lada Granta на площадке своего азербайджанского партнера - компании "AzEuroCar".
В церемонии запуска принял участие вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин. Он отметил, что Азербайджан является важным рынком для компании, и выразил уверенность в успешности проекта по сборке автомобилей Lada.
"Мы рады начать сборку автомобилей Lada в Азербайджане. Наш партнер, компания "AzEuroCar", обладает необходимыми производственными мощностями и опытом для обеспечения высокого качества сборки наших автомобилей. Уверен, что автомобили Lada будут пользоваться большой популярностью у азербайджанских потребителей", - сказал Дмитрий Костромин.

Генеральный директор "AzEuroCar" Фарид Агаев подчеркнул, что компания гордится сотрудничеством с "АвтоВАЗом" и будет прилагать все усилия для обеспечения высокого качества сборки автомобилей Lada.

"Мы уверены, что автомобили Lada будут востребованы в Азербайджане. Они обладают оптимальным соотношением цены и качества, а также отвечают потребностям наших потребителей", - отметил Фарид Агаев.

На первом этапе на площадке "AzEuroCar" будет осуществляться сборка автомобилей Lada Granta в кузове седан. До конца года планируется запустить сборку и других моделей - семейств Niva и Vesta.
"АвтоВАЗ" и "AzEuroCar" подписали соглашение о сотрудничестве в области сборки автомобилей Lada в Азербайджане в декабре 2022 года. Согласно договоренностям, "AzEuroCar" будет закупать машинокомплекты у "АвтоВАЗа" и осуществлять их сборку на своей производственной площадке в Баку.

Компания "AzEuroCar" является одним из ведущих производителей легковых автомобилей и автобусов в Азербайджане. Она обладает производственными мощностями общей площадью более 10 000 квадратных метров и располагает высококвалифицированным персоналом.

Азербайджан является одним из ключевых экспортных рынков для "АвтоВАЗа". В 2022 году компания поставила в Азербайджан более 6 000 автомобилей, что на 15% больше, чем в 2021 году.

#сборка #азербайджан #автоваз #lada #niva #vesta #granta
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