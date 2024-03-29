Amazon инвестирует $2,75 миллиарда в Anthropic, стартап в области искусственного интеллекта, чтобы поддерживать его развитие и расширять партнерство между компаниями.

Amazon гигант электронной коммерции, объявил о значительных инвестициях в Anthropic, ведущий стартап в области искусственного интеллекта (ИИ). Инвестиции в размере $2,75 миллиарда завершают сделку, которая была начата в прошлом году, что еще больше укрепит партнерство между двумя компаниями.

Компания Anthropic, основанная в 2020 году, быстро стала ключевым игроком в индустрии искусственного интеллекта, разрабатывая передовые технологии, которые могут произвести революцию в различных секторах, включая розничную торговлю, здравоохранение и развлечения. Инновационный подход стартапа к искусственному интеллекту привлек значительное внимание как со стороны лидеров отрасли, так и со стороны инвесторов, что сделало его очень востребованным партнером для компаний, стремящихся использовать возможности ИИ. Инвестиции Amazon в Anthropic — это стратегический шаг, который соответствует долгосрочным целям и видению компании. Гигант электронной коммерции все больше инвестирует в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы улучшить свою деятельность, улучшить качество обслуживания клиентов и стимулировать инновации. Благодаря этим инвестициям Amazon стремится углубить сотрудничество с Anthropic, используя опыт стартапа для создания передовых решений на основе искусственного интеллекта, которые могут быть интегрированы в различные сегменты бизнеса.«Мы очень рады расширению нашего партнерства с Anthropic», — сказал Энди Джасси, генеральный директор Amazon. «Их новаторская работа в области искусственного интеллекта может изменить то, как мы ведем бизнес и приносить пользу нашим клиентам. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с командой Anthropic, чтобы исследовать новые возможности и раздвинуть границы возможного с помощью ИИ».

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Соучредитель и генеральный директор Anthropic, Элиэзер Юдковски, выразил свой энтузиазм по поводу партнерства, заявив: «Мы рады продолжить наше сотрудничество с Amazon, компанией, которая разделяет наше видение трансформационного потенциала ИИ. Эти инвестиции позволят нам ускорить наши исследования и разработки, приблизив нас на один шаг к реализации нашей цели по созданию безопасных и полезных технологий искусственного интеллекта, которые могут положительно повлиять на мир».