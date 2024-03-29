Yandex N.V. заключила окончательное соглашение о продаже всех своих бизнесов в России и на международных рынках на общую сумму 475 млрд руб. Покупателем выступила российская инвестиционная группа, чье имя пока не раскрывается.

Нидерландская компания Yandex N.V., объявила о заключении окончательного соглашения о продаже всех своих бизнесов в России и на международных рынках. Общая сумма сделки составила 475 млрд руб., сообщают представители компании.

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Согласно предоставленной информации, Yandex N.V. продает весь свой бизнес. Покупателем выступила российская инвестиционная группа, чье имя пока не раскрывается.

Это решение стало результатом сложных переговоров, которые велись в течение нескольких месяцев. Причиной продажи стало желание Yandex N.V. сосредоточиться на развитии новых технологий и инноваций, а также на поиске новых перспективных направлений для бизнеса.

"Мы гордимся тем, что создали и развивали эти бизнесы на протяжении многих лет. Однако сейчас для нас пришло время переходить к новым целям и задачам. Мы уверены, что новые владельцы смогут эффективно управлять и развивать эти бизнесы, сохраняя высокие стандарты качества и инноваций", - заявил генеральный директор Yandex N.V.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами и, как ожидается, будет завершена в ближайшие несколько месяцев. После ее закрытия Yandex N.V. будет продолжать работу над новыми проектами и технологиями, нацеленными на улучшение жизни людей и развитие цифровой экономики.

Эксперты отмечают, что продажа всех бизнесов Yandex N.V. станет крупнейшей сделкой в российском интернет-секторе за последние годы. Она может значительно изменить рынок и создать новые возможности для других игроков.

В то же время, многие пользователи и партнеры Yandex выразили озабоченность по поводу будущего популярных сервисов компании. Представители Yandex N.V. заверили, что сделка не повлияет на качество и доступность предоставляемых услуг, и что новые владельцы также будут придерживаться принципов открытости и прозрачности.

"Мы благодарны всем нашим пользователям и партнерам за поддержку и доверие в течение многих лет. Мы уверены, что наши сервисы будут продолжать развиваться и улучшаться, и что мы сможем предложить новые инновационные решения для рынка", - добавил представитель Yandex N.V.

Следует отметить, что Yandex N.V. не раскрывает детали сделки и не называет имя покупателя из соображений конфиденциальности.