Американская компания Hewlett-Packard (HP) завершила операционную деятельность в России, отключив сайт и прекратив поддержку клиентов в стране

Один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники и печатного оборудования, американская компания Hewlett-Packard (HP), официально завершила свою операционную деятельность в России. Эта новость стала очередным ударом для российского ИТ-рынка, который в последние годы столкнулся с массовым уходом западных технологических гигантов из страны.

Российский сайт HP (www.hp.ru) теперь недоступен, а служба поддержки клиентов в РФ полностью прекращена. Компания, некогда лидирующая на отечественном рынке ноутбуков, принтеров и другой компьютерной техники, фактически ушла из России, оставив российских потребителей и партнеров один на один со своей продукцией.

"Это печальный день для российских пользователей HP, - комментирует ситуацию независимый аналитик Андрей Зайцев. - Компания была одним из столпов компьютерной индустрии в нашей стране на протяжении десятилетий. Теперь владельцам техники HP придется рассчитывать только на собственные силы или обращаться к неофициальным сервисным центрам".



По словам экспертов, окончательный уход HP из России является закономерным продолжением политики компании, начавшейся еще в 2022 году. Тогда HP приостановила поставки в РФ и существенно сократила персонал российского подразделения. Оставшиеся сотрудники обеспечивали минимальную поддержку клиентов, но теперь и этот канал связи закрыт.



Для российского ИТ-рынка уход HP - серьезная потеря. Компания занимала около 30% рынка ноутбуков и была одним из лидеров по продажам принтеров и другой периферии. Ее решения широко использовались как в корпоративном секторе, так и среди индивидуальных пользователей.



"Россияне столкнутся с дефицитом техники и запчастей HP, ростом цен на нее из-за необходимости параллельного импорта, - отмечает аналитик Зайцев. - Кроме того, многим компаниям придется проводить масштабную миграцию на другие аппаратные и программные решения, что повлечет дополнительные затраты".



Впрочем, есть и те, кто видит в уходе HP новые возможности для развития российских ИТ-компаний. "Освободившаяся ниша будет заполняться отечественными и азиатскими производителями, - считает гендиректор ИТ-компании "Руссофт" Валентин Макаров. - Для российских вендоров это отличный шанс занять место HP и расширить свое присутствие на рынке".