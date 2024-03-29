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Рослесхоз и Роскосмос: нейронные сети будут выявлять незаконные рубки
В Бурятии, Забайкалье и Амурской области состоялся эксперимент по обнаружению незаконных рубок с помощью ИИ. Нейросети работают быстрее и точнее человека, показывая отличные результаты.

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В трех регионах России - Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области - состоялся уникальный эксперимент по обнаружению незаконных рубок леса, который провели совместно "Рослесхоз" и "Роскосмос". Они задействовали новейшие нейросетевые технологии для выявления изменений в лесном покрове с помощью космических съемок.
Результаты эксперимента превзошли все ожидания: нейронные сети показали свою эффективность и точность, обогнав по скорости и качеству человеческий фактор. Algoritmy нейросетей смогли определить изменения в лесах на 62% быстрее и на 12% точнее, чем специалисты-лесники, которые обычно выполняют эту работу вручную.

В ходе эксперимента спутниковые изображения обрабатывались с помощью искусственного интеллекта, а затем сравнивались с данными лесного учета. Такой подход позволил с высокой точностью выявлять рубки, осуществляемые с нарушением закона. Нейросети анализировали снимки, сделанные с космоса, и выделяли на них зоны незаконной вырубки, а также определяли их площадь.

Создатели системы заявляют, что она имеет огромный потенциал и в будущем сможет охватить все лесные массивы страны. Это позволит значительно повысить эффективность борьбы с незаконной вырубкой леса, которая в последние годы приобрела масштабный характер и наносит непоправимый ущерб экологии страны и ее экономике.

"Использование современных космических технологий и ИИ позволяет решать важнейшие задачи в сфере лесного хозяйства, - отметил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. - Мы надеемся, что внедрение такой системы позволит в кратчайшие сроки выявлять незаконные рубки и значительно увеличит ответственность за них".

По мнению экспертов, нейросетевые технологии - это будущее лесного хозяйства. Они позволяют оптимизировать работу лесников, сокращая время на обработку данных и повышая точность выявления нарушений. Кроме того, такое сотрудничество между "Рослесхозом" и "Роскосмосом" может стать отличной основой для создания единой системы мониторинга и контроля за состоянием лесов в России.

Таким образом, благодаря инновационным разработкам, государство получает в свое распоряжение мощный инструмент для сохранения лесных богатств страны и защиты их от незаконного присвоения. А внедрение современных технологий в эту сферу - еще один шаг к экологически сознательному и безопасному будущему.

#технологии #экология #роскосмос #нейронные сети #лес #рослесхоз
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