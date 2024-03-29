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Япония получит американские крылатые ракеты "Томагавк" и будет делиться с Соединенными Штатами разведданными об их применении в случае необходимости. Об этом сообщил начальник штаба Морских сил самообороны Японии Рё Сакаи в интервью местным СМИ.
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По его словам, благодаря этому сотрудничеству ВМС США и Японии смогут наносить удары по одним и тем же целям, что повысит эффективность их действий. Сакаи также отметил, что с 25 по 29 марта на военно-морской базе Йокосука проходит обучение японских военнослужащих работе с ракетами "Томагавк" на кораблях ВМС США.
Япония и США таким образом укрепляют свое военное сотрудничество в ответ на "растущую военную угрозу со стороны Северной Кореи" и ее ракетной программы. Как заявил Рё Сакаи, получение ракет "Томагавк" является важным шагом в укреплении обороноспособности Японии. Он подчеркнул, что эти ракеты имеют высокую точность и дальность действия, что делает их крайне эффективным оружием.
Япония планирует развернуть свои первые крылатые ракеты уже в 2024 финансовом году. Это позволит стране расширить свои оборонные возможности и реагировать на потенциальные угрозы. Как подчеркнул Сакаи, Япония остается приверженной мирному курсу и не намерена вести наступательные действия, а средства обороны необходимы исключительно для защиты.
В заключение Сакаи отметил, что обмен разведданными и совместные учения Японии и США демонстрируют их решимость защищать мир и стабильность в регионе, а также служат ясным сигналом для потенциальных противников.