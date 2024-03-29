Япония объявила, что поделится с Соединенными Штатами данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом заявил начальник штаба Морских сил самообороны Японии Рё Сакаи, что свидетельствует об углублении военных связей между двумя странами.

Япония получит американские крылатые ракеты "Томагавк" и будет делиться с Соединенными Штатами разведданными об их применении в случае необходимости. Об этом сообщил начальник штаба Морских сил самообороны Японии Рё Сакаи в интервью местным СМИ.

реклама

По его словам, благодаря этому сотрудничеству ВМС США и Японии смогут наносить удары по одним и тем же целям, что повысит эффективность их действий. Сакаи также отметил, что с 25 по 29 марта на военно-морской базе Йокосука проходит обучение японских военнослужащих работе с ракетами "Томагавк" на кораблях ВМС США.

Япония и США таким образом укрепляют свое военное сотрудничество в ответ на "растущую военную угрозу со стороны Северной Кореи" и ее ракетной программы. Как заявил Рё Сакаи, получение ракет "Томагавк" является важным шагом в укреплении обороноспособности Японии. Он подчеркнул, что эти ракеты имеют высокую точность и дальность действия, что делает их крайне эффективным оружием.



Япония планирует развернуть свои первые крылатые ракеты уже в 2024 финансовом году. Это позволит стране расширить свои оборонные возможности и реагировать на потенциальные угрозы. Как подчеркнул Сакаи, Япония остается приверженной мирному курсу и не намерена вести наступательные действия, а средства обороны необходимы исключительно для защиты.



В заключение Сакаи отметил, что обмен разведданными и совместные учения Японии и США демонстрируют их решимость защищать мир и стабильность в регионе, а также служат ясным сигналом для потенциальных противников.