Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил озабоченность по поводу участия стратегических бомбардировщиков США, способных нести ядерное оружие, в совместных учениях с южнокорейскими войсками. По его словам, эти действия затрагивают интересы безопасности России и не соответствуют духу достигнутых договоренностей по снижению напряженности на Корейском полуострове.

В понедельник, 28 марта, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил с резкой критикой использования ядерного потенциала США в учениях вокруг Корейского полуострова. По его словам, эти действия серьезно затрагивают интересы безопасности России.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению ситуации на Корейском полуострове, Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает любые провокации, способные привести к эскалации напряженности в регионе. "Мы выступаем против любых действий, которые могут подорвать стабильность и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - сказал он.

В то же время российский дипломат выразил серьезную озабоченность по поводу участия стратегических бомбардировщиков США, способных нести ядерное оружие, в совместных учениях с южнокорейскими войсками. По его словам, эти действия "выходят за рамки оборонительного характера учений и не соответствуют духу достигнутых договоренностей по снижению напряженности на Корейском полуострове".



Небензя подчеркнул, что Россия призывает всех заинтересованных сторон к диалогу и сотрудничеству в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе. "Мы считаем, что только дипломатические методы могут привести к решению проблемы Корейского полуострова", - сказал он.



В заключение российский постпред призвал все стороны к максимальной сдержанности и воздержанию от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе. "Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят мудрость и ответственность, необходимые для достижения мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове", - заключил Небензя.



Как известно, в последние годы ситуация на Корейском полуострове остается одной из самых напряженных в мире. Несмотря на ряд достигнутых договоренностей, проблема ядерной программы КНДР и ее ракетных испытаний остается нерешенной. В этих условиях любые провокации со стороны любой из сторон могут привести к серьезным последствиям для всего региона и мира в целом. Россия, как ответственный член Совета Безопасности ООН, призывает все стороны к диалогу и сотрудничеству в целях обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.