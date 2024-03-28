Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор работают над законопроектом, направленным на расширение возможностей блокировки незаконной информации в сети. Документ предусматривает внедрение новых технологий и повышение эффективности взаимодействия между госорганами и интернет-платформами.

Генеральная прокуратура России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разрабатывают новый законопроект, направленный на расширение технических возможностей блокировки противоправного контента в сети Интернет. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко во вторник, 28 марта, на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По словам Святенко, цель законопроекта - усовершенствовать механизмы борьбы с распространением незаконной информации в интернете, включая экстремистские материалы, призывы к насилию, пропаганду наркотиков и другой опасный контент. "Мы должны обеспечить безопасное информационное пространство для наших граждан, особенно для детей и подростков, которые наиболее уязвимы перед угрозами в сети", - подчеркнула вице-спикер.

Законопроект предусматривает внедрение новых технологических решений, позволяющих оперативно выявлять и блокировать противоправный контент, а также привлекать к ответственности лиц, причастных к его созданию и распространению. Кроме того, документ предполагает более тесное взаимодействие между государственными органами, интернет-платформами и провайдерами для повышения эффективности борьбы с незаконным контентом.



Инна Святенко отметила, что разработка законопроекта ведется с учетом мнений экспертов в области информационной безопасности, представителей интернет-индустрии и общественных организаций. "Мы стремимся найти баланс между защитой прав граждан и сохранением свободы слова в интернете. Наша задача - создать четкие и прозрачные правила, которые будут понятны всем участникам процесса", - заявила вице-спикер.



Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в весеннюю сессию. В случае принятия, новые нормы могут вступить в силу уже в этом году, что позволит существенно повысить уровень безопасности российского сегмента интернета и защитить граждан от противоправного контента.