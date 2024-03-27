На конференции WWDC Apple будет представлено iOS 18. В iOS 18 Apple добавит нейронки, которые будут использоваться для выполнения различных задач, таких как прогнозирование, распознавание образов и другие.

Apple официально объявила, что Всемирная конференция разработчиков (WWDC) 2024 пройдет с 10 по 14 июня, а основной доклад будет проходить в 20:00 по тихоокеанскому времени каждый день. Это ежегодное мероприятие, посвящённое сообществу разработчиков Apple, будет проходить как онлайн, так и очно в конференц-центре McEnery Convention Center в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Это крупное техническое собрание было подтверждено в электронном письме, отправленном зарегистрированным разработчикам, которые, как утверждается, получат дальнейшие инструкции о том, как посетить мероприятие по мере приближения даты.

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Самым ожидаемым аспектом WWDC 2024 является презентация iOS 18, последней итерации мобильной операционной системы Apple. Согласно надежным источникам, ожидается, что iOS 18 будет включать в себя долгожданное дополнение: Neural Engine. Это значительное усовершенствование расширит возможности машинного обучения и искусственного интеллекта устройств Apple, что позволит создавать более продвинутые и интеллектуальные приложения.



В дополнение к долгожданному обновлению iOS, Apple, по слухам, представит новые аппаратные продукты во время основного выступления. Хотя подробности еще не раскрыты, техническое сообщество гудит от волнения по поводу потенциальных новых устройств. Некоторые предположения включают в себя давно обсуждаемую гарнитуру AR/VR и обновления линейки MacBook.

Конференция WWDC от Apple исторически была важной платформой для анонсов, меняющих правила игры, и конференция этого года не станет исключением. Разработчики и технические энтузиасты с нетерпением ждут последних инноваций от технологического гиганта.

Помимо основного доклада, на WWDC 2024 пройдет серия сессий, лабораторий и семинаров для разработчиков, на которых они смогут ознакомиться с новейшими технологиями и инструментами Apple. Участники этих мероприятий смогут поучиться и пообщаться со своими коллегами и экспертами из Apple.

В заключение, конференция WWDC 2024 станет поворотным моментом в мире технологий, поскольку ожидается, что обновление iOS 18 от Apple и новое оборудование произведут значительный фурор.