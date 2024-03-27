Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель премьер-министра Казахстана Мурат Нуртлеу провели встречу, нацеленную на развитие сотрудничества в экономической и государственной сфере, а также в области прав человека и экологии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, в ходе которых стороны обсудили перспективы углубления двустороннего партнерства между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В распространенном заявлении говорится, что Блинкен и Нуртлеу затронули широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Они обсудили пути дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, в том числе за счет привлечения американских инвестиций в диверсификацию экономики Казахстана.

Одной из ключевых тем переговоров стало наращивание сотрудничества в сфере энергетической безопасности и развития возобновляемых источников энергии. Стороны подчеркнули важность совместных усилий по противодействию изменению климата и переходу к "зеленой" экономике.



Кроме того, собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия в области кибербезопасности, а также в научно-технической и образовательной сферах. Особое внимание было уделено вопросам укрепления демократических институтов и защиты прав человека.

В ходе встречи Блинкен вновь заявил о приверженности США суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана.



По данным источников, переговоры прошли в позитивном русле и заложили основу для дальнейшего углубления двусторонних отношений между Вашингтоном и Астаной в духе стратегического партнерства и взаимного доверия.



Нуртлеу прибыл в американскую столицу в рамках регионального визита, в ходе которого он также посетит ряд других стран для проведения консультаций по актуальным международным и региональным вопросам.