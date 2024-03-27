Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Gameloft анонсировала перезапуск Asphalt 9: Legends с новым контентом и улучшенной графикой
Gameloft, один из ведущих мировых разработчиков и издателей игр, анонсировал Asphalt Legends Unite, перезапуск популярной гоночной игры Asphalt 9: Legends. Игра будет включать в себя новый контент, переработанный гараж и улучшенную графику. Релиз запланирован на 17 июля 2024 года.

реклама

Gameloft, один из ведущих мировых разработчиков и издателей игр, рада анонсировать свою новую игру - Asphalt Legends Unite. Этот проект представляет собой перезапуск популярной гоночной игры Asphalt 9: Legends с множеством новых возможностей и улучшений.
Директор по маркетингу Gameloft, Жан-Люк Пьер, сообщил, что Asphalt Legends Unite будет включать в себя новый контент, переработанный гараж и улучшенную графику. Кроме того, разработчики обещают увлекательный геймплей, интересные задания и захватывающие гонки на самых мощных и стильных автомобилях.

Asphalt Legends Unite будет доступна для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Релиз игры запланирован на 17 июля 2024 года.

Гонки Asphalt Legends Unite пройдут в разных уголках мира, от тропических пляжей до холодных гор. Игроки смогут выбрать свой любимый автомобиль из широкой гаммы транспортных средств, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и возможности.

В переработанном гараже игроки смогут увидеть множество новых автомобилей, а также обновить и улучшить свои любимые машины. Улучшенная графика позволит игрокам погрузиться в мир гонок и насладиться красотой окружающего мира.

Asphalt Legends Unite также будет предлагать многопользовательский режим, в котором игроки смогут соревноваться друг с другом в захватывающих гонках. Кроме того, разработчики обещают частое обновление контента и внесение новых возможностей в игру.

По словам Жана-Люка Пьера, Asphalt Legends Unite станет одной из лучших гоночных игр для мобильных устройств. Разработчики надеются, что эта игра принесет удовольствие миллионам игроков по всему миру.

"Мы гордимся тем, что представляем Asphalt Legends Unite нашему лояльному и страстному сообществу игроков", - сказал Жан-Люк Пьер. "Мы уверены, что эта игра станет настоящим шедевром в жанре гоночных игр для мобильных устройств".

Asphalt Legends Unite будет доступна для загрузки на App Store и Google Play 17 июля 2024 года. Разработчики призывают всех поклонников гоночных игр опробовать новую игру и поделиться отзывами о ее качестве и возможностях.

#android #ios #мобильные устройства #gameloft #asphalt 9: legends #перезапуск #asphalt legends unite #гоночная игра #многопользовательский режим. #новый контент #улучшенная графика
+
Написать комментарий (0)
Android 15 будет блокировать установку некоторых приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
30
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
9
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
3
На «Севмаше», где строят атомные подлодки, продолжается модернизация цехов
4
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
+
Меркурис: Для ВКС РФ не будет трудным поразить F-16 прямо на украинских аэродромах
6
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Смартфон Red Magic 9 Pro получит оригинальный дизайн Bumblebee Transformers Edition
2
Microsoft добавила в Windows 11 пару новых сочетаний клавиш
+
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
4
Астрономы обнаружили в глубоком космосе яйцеобразный объект, который скоро будет поглощен звездой
+
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
+
Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
6
Система iOS 18 получит больше настроек кастомизации
+
Microsoft исправляет проблемы с шрифтами в браузере Chrome
+
Снижения цен позволили электромобилям BYD Qin Plus и Seagull попасть в пятёрку самых продаваемых в Китае
+
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
4
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
2
Смартфон Motorola Edge 50 Fusion протестировали в бенчмарке Geekbench
+
Пришедшая на замену Binance в РФ криптобиржа CoinHub сообщила о скором прекращении работы
4

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
3
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
69
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
64
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
20
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
344
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
10
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
20
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
54

Сейчас обсуждают

Владимир Салапонов
05:56
Потому что рабы обязаны знать язык хозяев
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
Такой то
05:44
капитан очевидность
Альтернативы AutoCAD набирают популярность в России после ухода Autodesk
Sergei Eremeev
05:31
почему ? человек умеет считать заработанные денги ))) есть целесообразность цены и покупки )) если хлеб будет стоить в 2-3 раза дороже проще его будет дома печь что мы и делали в 90 х....не просто так...
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
Станислав Маншилин
05:22
Ты вообще какие-то мемы ещё знаешь, кроме вот этой картинки, которую тулишь в каждый пост? Или ты школьник и у тебя недержание мочи?
AMD решила сэкономить и планирует выпустить часть видеокарт на устаревшем 4-нм техпроцессе Samsung
Иннокентий Федотов
05:18
Открываю материнку MSI B650 GAMING PLUS WIFI и вижу ценник в 24к, а не 16к как у автора. Что я делаю не так? (:
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
Такой то
05:04
нарик герань разобрал
Зеленский рассказал об использовании иностранных компонентов в БПЛА «Герань-2»
Николас Мазилеску
04:49
Сборка не самая плохая, но ни о каком существенном апдейте речи быть не может. Оперативку можно было взять с частотой 3200, на 3600 брать смысла нет, упор в материнку. Разгонять смысла почти нет, при ...
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
nukemall
04:04
Дронов всяких разных у ВС РФ полно, и аналог пресловутого "Байрактара" тоже давно есть, "Иноходец" называется, в начале СВО его активно применяли в качестве лёгкого бомбардировщика, но так же как в сл...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
nukemall
04:00
Буча это там, где ВСУчки пытаясь выбить российские войска размолотили город артиллерией вместе с населением, а потом дуркаинские пропагандошки устроили лицемерные причитания про "зверства российских о...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Роман Семенихин
03:53
Как купить на озон Казахстан?
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем