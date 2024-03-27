Gameloft, один из ведущих мировых разработчиков и издателей игр, анонсировал Asphalt Legends Unite, перезапуск популярной гоночной игры Asphalt 9: Legends. Игра будет включать в себя новый контент, переработанный гараж и улучшенную графику. Релиз запланирован на 17 июля 2024 года.

Gameloft, один из ведущих мировых разработчиков и издателей игр, рада анонсировать свою новую игру - Asphalt Legends Unite. Этот проект представляет собой перезапуск популярной гоночной игры Asphalt 9: Legends с множеством новых возможностей и улучшений.

Директор по маркетингу Gameloft, Жан-Люк Пьер, сообщил, что Asphalt Legends Unite будет включать в себя новый контент, переработанный гараж и улучшенную графику. Кроме того, разработчики обещают увлекательный геймплей, интересные задания и захватывающие гонки на самых мощных и стильных автомобилях.

Asphalt Legends Unite будет доступна для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Релиз игры запланирован на 17 июля 2024 года.



Гонки Asphalt Legends Unite пройдут в разных уголках мира, от тропических пляжей до холодных гор. Игроки смогут выбрать свой любимый автомобиль из широкой гаммы транспортных средств, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и возможности.



В переработанном гараже игроки смогут увидеть множество новых автомобилей, а также обновить и улучшить свои любимые машины. Улучшенная графика позволит игрокам погрузиться в мир гонок и насладиться красотой окружающего мира.



Asphalt Legends Unite также будет предлагать многопользовательский режим, в котором игроки смогут соревноваться друг с другом в захватывающих гонках. Кроме того, разработчики обещают частое обновление контента и внесение новых возможностей в игру.



По словам Жана-Люка Пьера, Asphalt Legends Unite станет одной из лучших гоночных игр для мобильных устройств. Разработчики надеются, что эта игра принесет удовольствие миллионам игроков по всему миру.



"Мы гордимся тем, что представляем Asphalt Legends Unite нашему лояльному и страстному сообществу игроков", - сказал Жан-Люк Пьер. "Мы уверены, что эта игра станет настоящим шедевром в жанре гоночных игр для мобильных устройств".



Asphalt Legends Unite будет доступна для загрузки на App Store и Google Play 17 июля 2024 года. Разработчики призывают всех поклонников гоночных игр опробовать новую игру и поделиться отзывами о ее качестве и возможностях.