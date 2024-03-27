Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков объявил о создании восемь новых отрядов специального назначения с декабря 2022 года, в рамках укрепления мер безопасности и борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Министерство внутренних дел Беларуси объявило о создании восьми новых отрядов специального назначения для усиления борьбы с диверсиями и терроризмом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании в Минске. Он заявил, что отряды были сформированы с декабря 2022 года в региональных управлениях внутренних дел.

По словам Кубракова, каждый отряд состоит из высококвалифицированных сотрудников с опытом в проведении специальных операций, таких как антитеррористические операции, обезвреживание взрывных устройств и захват преступников.



Отряды специального назначения будут играть важную роль в обеспечении безопасности Беларуси, особенно в свете недавних инцидентов, связанных с диверсиями и терроризмом. В прошлом году в Беларуси было совершено несколько диверсий на железнодорожных путях, а также предотвращена попытка теракта.



Кубраков подчеркнул, что отряды будут оснащены современным оружием и оборудованием, а также будут проходить регулярные учения для поддержания высокого уровня боеготовности.



"Эти отряды являются необходимым дополнением к нашим существующим силам специального назначения и значительно усилят нашу способность реагировать на любые угрозы безопасности", - сказал Кубраков.



Он добавил, что создание новых отрядов является частью более широкой стратегии по укреплению безопасности Беларуси в условиях сложной геополитической обстановки.



"Мы должны быть готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть, и эти отряды специального назначения обеспечат нашу готовность защитить нашу страну и наших граждан", - заключил Кубраков.



Создание новых отрядов специального назначения было встречено с одобрением со стороны экспертов по безопасности. Они заявили, что это важный шаг в укреплении обороноспособности Беларуси и обеспечении безопасности ее граждан.



"Эти отряды будут играть решающую роль в предотвращении и пресечении террористических атак и других угроз безопасности", - сказал аналитик по безопасности Алексей Иванов.



Он добавил, что создание новых отрядов также является сигналом о том, что Беларусь серьезно относится к безопасности и готова инвестировать в ее укрепление.