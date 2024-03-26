Российский МиГ-31 сопровождал американские Б-1В, не допуская приближения к границам РФ. Инцидент прошел успешно, без опасных маневров.

Сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для сопровождения двух американских стратегических бомбардировщиков В-1В, которые приближались к государственной границе нашей страны над Баренцевым морем.

Полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Как только МиГ-31 приблизился к американским самолетам, те изменили курс и удалились от российских границ. Инцидент прошел в условиях строгого соблюдения мер безопасности и без каких-либо инцидентов. В Минобороны подчеркнули, что полет МиГ-31 был осуществлен в целях предотвращения нарушения государственной границы Российской Федерации и в ответ на попытки США приблизиться к ней. Российские военные отмечают, что подобные действия со стороны американских ВВС становятся регулярными: только за последний месяц было зафиксировано несколько случаев приближения американских самолетов к границам России.

В ведомстве также добавили, что все полеты российских боевых самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. В Минобороны подчеркнули, что пилоты ВКС России всегда действуют профессионально и не допускают провокаций.

Напряженность в отношениях между Россией и США в сфере военной авиации растет на фоне обострения геополитической ситуации. Вашингтон регулярно обвиняет Москву в опасных маневрах своих самолетов у границ НАТО, однако в Минобороны РФ подчеркивают, что российские пилоты действуют безопасно и в рамках международного права.



Следует отметить, что Баренцево море имеет стратегическое значение для обеих стран: здесь находятся важные пункты базирования военно-морских сил России, а также маршруты, по которым американские ВМС пытаются приближаться к северным границам нашей страны. Поэтому данный регион является одним из наиболее напряженных в плане военной активности.



Российская сторона неоднократно заявляла о своей заинтересованности в поддержании открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также о готовности к диалогу по снижению рисков и предотвращению инцидентов в воздушном пространстве. Однако США продолжают демонстрировать опасную риторику и наращивать военное присутствие вблизи российских границ.