Zoom представляет новые ИИ-функции для повышения продуктивности и сотрудничества. AI Companion помогает управлять задачами, а платформа Workplace объединяет Zoom с ИИ-моделями для оптимизации рабочего процесса.

Знаменитая платформа для видеоконференций Zoom представила новые функции, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Эти инновации направлены на улучшение производительности, сотрудничества и обучения, предоставляя пользователям более умные и эффективные инструменты.

AI Companion, ранее известный как Zoom IQ, теперь может автоматически подводить итоги совещаний, определять приоритетность задач и помогать совершенствовать профессиональные навыки. Эта функциональность доступна с помощью удобных голосовых запросов, что позволяет пользователям взаимодействовать с системой без отрыва от основных дел.

Кроме того, Zoom анонсировал новую открытую платформу Workplace, которая объединяет возможности платформы с передовыми ИИ-моделями. Основная цель Workplace - повышение производительности и оптимизация рабочего процесса. В этом новом продукте реализованы последние достижения в области искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям наиболее эффективные и удобные инструменты для работы.



Например, AI Companion может автоматически создавать краткие сводки совещаний, выделяя самые важные моменты и решения. Это не только экономит время, но и гарантирует, что никакие важные детали не будут упущены. Кроме того, AI Companion может помочь в управлении задачами, автоматически определяя приоритеты и устанавливая сроки.



В дополнение к этому, AI Companion может предоставлять персонализированные рекомендации по развитию профессиональных навыков. Он может анализировать коммуникационные навыки пользователя, например, частоту использования заполнителей в речи, и предлагать советы по их улучшению.



По мнению экспертов, новые ИИ-функции Zoom могут существенно изменить наш обычный рабочий день, сделав его более эффективным и удобным. Они подчеркивают, что внедрение передовых технологий в повседневную деятельность - это не только удобство, но и возможность для постоянного профессионального роста и развития.



В заключении, мы можем сказать, что Zoom продолжает удивлять нас новыми инновациями. Новые ИИ-функции, представленные сегодня, подтверждают стремление компании предоставлять пользователям самые передовые и эффективные инструменты для работы. Остается только ждать, какие новые возможности нас ждут в будущем.