Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Постоянный представитель Китая при ООН покинет свой пост в конце марта
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь объявил, что покинет свой пост в конце марта. В течение своего почти пятилетнего пребывания в должности Чжан был ключевой фигурой в формировании позиции Китая по различным международным вопросам. Его уход знаменует собой конец эпохи дипломатических отношений Китая с ООН, и его наследие будет ощущаться еще долгие годы.

реклама

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь объявил сегодня, что он покинет свой пост в конце марта.

Чжан, занимающий этот пост почти пять лет, сделал это заявление во время брифинга с журналистами. «Срок моего пребывания на посту постоянного представителя Китая при ООН истекает в конце марта. Я хотел бы выразить свою благодарность за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всего времени моего пребывания в этой роли», – сказал он. Уход Чжана знаменует собой конец важной эпохи в дипломатических отношениях Китая с ООН. Во время своего пребывания в должности Чжан был ключевой фигурой в формировании позиции Китая по целому ряду международных вопросов, включая Корейский полуостров, Сирию и изменение климата.

реклама

Под руководством Чжана Китай сыграл важнейшую роль в укреплении мира и стабильности во всем мире, а его вклад был широко признан международным сообществом. В 2019 году Чжан был избран председателем Совета Безопасности ООН, став первым представителем Китая, занявшим эту должность.

Уход Чжана происходит в то время, когда Китай все больше утверждает свое влияние на мировой арене. В последние годы Китай стал крупным игроком в международных организациях, таких как ООН, и играет ключевую роль в формировании глобальной политики в области торговли, изменения климата и развития.
Хотя причины ухода Чжана в отставку не совсем ясны, понятно, что он находится под давлением, чтобы занять более высокую должность в китайском правительстве. Источники, близкие к китайскому правительству, указали, что Чжан, вероятно, будет назначен на высокий пост в Министерстве иностранных дел, где он продолжит играть ключевую роль в формировании внешней политики Китая.

Уход Чжана будет глубоко воспринят в сообществе ООН, где он заработал репутацию опытного дипломата и страстного защитника интересов Китая. Ожидается, что его преемник столкнется со значительными проблемами на посту Чжана, поскольку Китай продолжает выстраивать все более сложные отношения с ООН и остальным миром.

В заявлении, опубликованном после заявления Чжана, китайское правительство выразило благодарность за его службу и подтвердило свою приверженность продолжению сотрудничества с ООН. «Мы ценим вклад Чжан Цзюня в дипломатические усилия Китая в ООН и надеемся на продолжение нашего сотрудничества с ООН в продвижении мира, стабильности и развития», — говорится в заявлении.

Поскольку Чжан готовится покинуть свой пост, становится ясно, что его наследие будет ощущаться еще долгие годы. Его преданность делу продвижения интересов Китая и приверженность международному сотрудничеству установили высокую планку для будущих поколений дипломатов, а его вклад в ООН будут помнить долгие годы.

#китай #оон #дипломатия #международные отношения #чжан цзюнь
+
Написать комментарий (0)
Китай отказывается от использования Windows, Intel и AMD для государственных нужд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
65
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
5
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
8
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
1
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
8
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
3
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
3
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
1
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
13
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6
Харьковский градоначальник Терехов рассказал, что в городе разрушены все трансформаторы и ТЭЦ
3
Компания AMD представила два новых процессора Ryzen 8000: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
+
Зеленский рассказал об использовании иностранных компонентов в БПЛА «Герань-2»
3

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
62
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
30
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
107
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
40
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
51
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
8
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
201
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
39

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
23:38
Научись сначала отвечать за свои слова, мальчик. Иди друга зелю своего повоспитывай.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
23:37
Слышал где звон не знаешь где он, иди Википедии почитай школота, получится потом приедешь до взрослых разговоров, позорище в трёх соснах заплутал Что больше передач Соловьева , и Википедии ничего не ...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Просто Хомяк
23:34
Ну так будет развёрнутый ответ или нет? Кинул обвинение и всё? Назвался груздём — полезай в кузов! Давай, рассказывай, какой из меня Ильин, "коммунист"! А почему ты отказываешься отвечать на вопрос, ...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
23:32
Какое брехло с провокацией забежали? Есть ещё что то кроме Крыма? Например почему в России такая плохая демография, а при клятых комуняках хорошая, чё ты сюда вперся со своей политикой дятел
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Просто Хомяк
23:31
Неужели? Поподробнее, пожалуйста, с цитатами, пустобрёх. Ты бы лучше новые методички себе запросил, а то от этих уже тошнит.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
23:30
Так ты говоришь как он Своего то в башке ничего нет, за другими лозунги тараторишь
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Eaeц
23:30
Как что-либо может предотвратить человек который ничего не решает.
Bild: Шольц предостерёг Украину от ядерного удара своей поездкой в Китай
Просто Хомяк
23:30
Всё, сломался укротролль, совсем в гоп-стиль скатился. Уже и про биореактор понёс околесицу. Интересно, какая разница между биореактором и газовой камерой, нефашист? Никогда не читал Ильина, слышал м...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
23:26
Тебе меньше 30 щегол , с этой хернёй ты вперся сам, здесь технический форум, уря патриотизм признак дураков, по фразам выше ты от фашиста неотличим, и таки да СССР это про дружбу народов, а вот таких ...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
dmitry07
23:21
По такому большому случаю могли бы приготовить что-то особенное, Morrowind и Skyrim все-таки не хрен собачий.
Игровой серии The Elder Scrolls исполнилось 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем