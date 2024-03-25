Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь объявил, что покинет свой пост в конце марта. В течение своего почти пятилетнего пребывания в должности Чжан был ключевой фигурой в формировании позиции Китая по различным международным вопросам. Его уход знаменует собой конец эпохи дипломатических отношений Китая с ООН, и его наследие будет ощущаться еще долгие годы.

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь объявил сегодня, что он покинет свой пост в конце марта.

Чжан, занимающий этот пост почти пять лет, сделал это заявление во время брифинга с журналистами. «Срок моего пребывания на посту постоянного представителя Китая при ООН истекает в конце марта. Я хотел бы выразить свою благодарность за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всего времени моего пребывания в этой роли», – сказал он. Уход Чжана знаменует собой конец важной эпохи в дипломатических отношениях Китая с ООН. Во время своего пребывания в должности Чжан был ключевой фигурой в формировании позиции Китая по целому ряду международных вопросов, включая Корейский полуостров, Сирию и изменение климата.

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Под руководством Чжана Китай сыграл важнейшую роль в укреплении мира и стабильности во всем мире, а его вклад был широко признан международным сообществом. В 2019 году Чжан был избран председателем Совета Безопасности ООН, став первым представителем Китая, занявшим эту должность.

Уход Чжана происходит в то время, когда Китай все больше утверждает свое влияние на мировой арене. В последние годы Китай стал крупным игроком в международных организациях, таких как ООН, и играет ключевую роль в формировании глобальной политики в области торговли, изменения климата и развития.

Хотя причины ухода Чжана в отставку не совсем ясны, понятно, что он находится под давлением, чтобы занять более высокую должность в китайском правительстве. Источники, близкие к китайскому правительству, указали, что Чжан, вероятно, будет назначен на высокий пост в Министерстве иностранных дел, где он продолжит играть ключевую роль в формировании внешней политики Китая.

Уход Чжана будет глубоко воспринят в сообществе ООН, где он заработал репутацию опытного дипломата и страстного защитника интересов Китая. Ожидается, что его преемник столкнется со значительными проблемами на посту Чжана, поскольку Китай продолжает выстраивать все более сложные отношения с ООН и остальным миром.

В заявлении, опубликованном после заявления Чжана, китайское правительство выразило благодарность за его службу и подтвердило свою приверженность продолжению сотрудничества с ООН. «Мы ценим вклад Чжан Цзюня в дипломатические усилия Китая в ООН и надеемся на продолжение нашего сотрудничества с ООН в продвижении мира, стабильности и развития», — говорится в заявлении.

Поскольку Чжан готовится покинуть свой пост, становится ясно, что его наследие будет ощущаться еще долгие годы. Его преданность делу продвижения интересов Китая и приверженность международному сотрудничеству установили высокую планку для будущих поколений дипломатов, а его вклад в ООН будут помнить долгие годы.