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Япония продолжит добиваться проведения саммита с КНДР на высшем уровне
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония стремится к установлению диалога с Северной Кореей и надеется на скорейшее проведение саммита между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Несмотря на напряженные отношения между странами из-за проблемы похищений японских граждан и военных действий КНДР, Япония готова к конструктивному диалогу по всем вопросам. Эксперты считают, что достижение прорыва в отношениях будет сложным и зависит от многих факторов.

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Власти Японии продолжат активно добиваться от Северной Кореи проведения саммита на высшем уровне между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
По словам Хаяси, Япония стремится к установлению диалога с Северной Кореей и надеется на скорейшее проведение саммита. Он также добавил, что Япония готова к конструктивному диалогу с КНДР по всем вопросам, включая проблему похищений японских граждан.

В последние годы отношения между Японией и Северной Кореей остаются напряженными из-за вопроса похищений японских граждан, которые были совершены спецслужбами КНДР в 70-80-х годах прошлого века. Япония требует от Северной Кореи полного раскрытия всех обстоятельств этих инцидентов и возвращения похищенных граждан.

В то же время, Япония и Северная Корея имеют несколько общих проблем, которые требуют решения, в том числе вопросы безопасности и ядерного разоружения на Корейском полуострове.

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В последнее время Северная Корея усилила свой военный потенциал, проведя несколько ракетных испытаний и запустив новый спутник. Эти действия вызвали серьезную озабоченность со стороны международного сообщества и усилили напряженность в регионе.

Япония, как один из ключевых игроков в регионе, активно участвует в международных усилиях по ядерному разоружению Северной Кореи и поддерживает санкции против Пхеньяна. Тем не менее, Япония также понимает необходимость диалога с Северной Кореей и готова к конструктивному взаимодействию.

Как заявил Хаяси, Япония продолжит свои усилия по установлению диалога с Северной Кореей и надеется на скорейшее проведение саммита на высшем уровне. Он также подчеркнул, что Япония готова к конструктивному диалогу с КНДР по всем вопросам, включая проблему похищений японских граждан.

Тем не менее, несмотря на заявления Японии о готовности к диалогу, Северная Корея пока не проявляет интереса к проведению саммита с Японией. Пхеньян продолжает настаивать на том, что Япония должна сначала изменить свою политику в отношении КНДР, прекратить поддержку санкций и признать суверенитет Северной Кореи.

В этой связи, эксперты полагают, что достижение прорыва в отношениях между Японией и Северной Кореей будет очень сложным и требует больших усилий со стороны обоих государств. Тем не менее, они также считают, что диалог между Японией и Северной Кореей является важным шагом на пути к стабилизации ситуации в регионе и решению проблем, стоящих перед двумя странами.

В целом, заявление Хаяси о желании Японии продолжить усилия по достижению саммита с Северной Кореей является важным сигналом, демонстрирующим готовность Японии к диалогу и взаимопониманию. Тем не менее, достижение прорыва в отношениях между Японией и Северной Кореей будет зависеть от многих факторов, включая политическую волю обоих государств и международную ситуацию в регионе.

#санкции #япония #кндр #ким чен ын #международные отношения #саммит #фумио кисида #ядерное разоружение #диалог #похищения японских граждан
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