Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершит официальный визит в Китай 26-27 марта по приглашению премьера Государственного совета Китая Ли Цяна. В ходе визита он проведет переговоры с Ли Цяном и другими высокопоставленными чиновниками, а также встретится с представителями нидерландского бизнеса, работающих в Китае.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершит официальный визит в Китай 26-27 марта по приглашению премьера Государственного совета Китая Ли Цяна, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. Это будет первый визит Марка Рютте в Китай с момента его назначения премьер-министром Нидерландов. В ходе визита он проведет переговоры с Ли Цяном и другими высокопоставленными чиновниками, а также встретится с представителями нидерландского бизнеса, работающих в Китае.

Визит Рютте в Китай станет продолжением тесного политического и экономического сотрудничества двух стран. В 2020 году объем двусторонней торговли между Китаем и Нидерландами превысил 76 миллиардов долларов США, что делает Нидерланды важным европейским партнером Китая.



Отношения между Китаем и Нидерландами не всегда были гладкими. В 2019 году Китай заморозил дипломатические контакты с Нидерландами после того, как последние предоставили убежище китайскому диссиденту и нобелевскому лауреату Лю Сяобо. Однако в последнее время отношения между двумя странами стабилизировались, и Китай приветствует визит Рютте как сигнал улучшения отношений.



Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай привержен развитию всестороннего стратегического партнерства с Нидерландами на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды. Она также подчеркнула необходимость укрепления доверия и сотрудничества между двумя странами в различных областях, таких как модернизация производства, цифровая экономика, зеленая энергетика и изменение климата.



Визит Рютте в Китай также способствует укреплению сотрудничества между Китаем и Европейским союзом. Китай и ЕС являются двумя крупнейшими экономиками мира, и укрепление их сотрудничества имеет важное значение для мировой экономики и международного порядка.



Рютте не является первым западным лидером, который посещает Китай в последнее время. В начале марта премьер-министр Чехии Петр Фиала совершил трёхдневный визит в Китай, где встретился с Ли Цяном и другими китайскими лидерами. Визит Фиалы был первым визитом чешского премьер-министра в Китай за 20 лет и был воспринят как сигнал улучшения отношений между двумя странами.



Отношения между Китаем и Западом были напряженными в последнее время из-за ряда вопросов, таких как торговые споры, права человека, тайваньский вопрос и технологическое соревнование. Визит Рютте в Китай может способствовать улучшению отношений между Китаем и Западом и стать шагом к более тесному сотрудничеству в будущем.