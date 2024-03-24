Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» проводят апробацию экспериментального мобильного аддитивного комплекса для изготовления высокодефицитных деталей при ремонте поврежденной техники в зоне проведения специальной военной операции.

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» проводят апробацию экспериментального мобильного аддитивного комплекса, предназначенного для изготовления высокодефицитных деталей при ремонте поврежденной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

3D-принтер на литейном заводе КамАЗа

Мобильная лаборатория, включающая в себя участки реверс-инжиниринга, конструкторской технологической подготовки и 3D-печати, в настоящее время проходит испытания в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Использование данного комплекса позволит существенно ускорить процесс ремонта и восстановления военной техники, пострадавшей в ходе боевых действий, путем оперативного изготовления недостающих деталей практически в любых полевых условиях.

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«Внедрение инновационных технологий, таких как мобильные 3D-принтеры, в работу ремонтно-восстановительных подразделений значительно повышает эффективность и скорость ремонта военной техники, что крайне важно в условиях ведения боевых действий», - отметил представитель Минобороны России.

Успешное применение экспериментального мобильного аддитивного комплекса может стать важным шагом в совершенствовании системы материально-технического обеспечения российских войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Ожидается, что после завершения испытаний и доработки технологии, подобные мобильные 3D-принтеры будут активно внедряться в работу ремонтно-восстановительных подразделений на всех участках фронта.