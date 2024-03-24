Министр обороны Польши Мариуш Косиняк-Камыш объявил о значительном усилении военного контингента в приграничных с Беларусью регионах в ответ на "растущую угрозу" со стороны Минска.

Польский Министр национальной обороны Марцин Косиняк-Камыш объявил о планах усилить присутствие армии на границе с Беларусью. Этот шаг предпринят с целью укрепления национальной безопасности и поддержания стабильности в регионе, согласно заявлению министра.

Согласно плану, силы польской армии будут усилены в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, примыкающих к белорусской границе. Усиление присутствия армии будет осуществлено путем размещения дополнительных военных подразделений, а также увеличения количества танков, бронетехники и артиллерии.

Этот шаг следует за ранее объявленными планами Польши на укрепление обороноспособности страны и предотвращение потенциальных угроз со стороны соседних государств. В последние годы Польша уже заявляла о намерении увеличить свои военные расходы и развивать военную инфраструктуру, включая строительство новых военных баз и аэродромов.

Отношения между Польшей и Беларусью на фоне усилившейся геополитической напряженности в Европе недавно стали напряженными.

Недавно проведенные военные учения на белорусско-польской границе также подогрели напряженность между двумя странами. В ответ на эти учения Польша провела свои собственные учения вблизи границы с Беларусью, демонстрируя свою готовность к обороне и защите своей территории.



Обращается внимание, что усиление присутствия польской армии на границе с Беларусью не снизит напряженность в отношениях между двумя странами, однако оно подчеркивает серьезность Польши относительно обеспечения национальной безопасности и готовности к сотрудничеству с международными партнерами в рамках имплементации совместных военных учебных и оперативных мероприятий.