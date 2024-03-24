Нарастающая напряжённость в Южно-Китайском море грозит вылиться в очередной виток конфликта между Китаем и Филиппинами. Китай предупредил, что готов принять "решительные меры" для защиты своих территориальных прав и морских интересов, если Манила продолжит оспаривать позицию Пекина.

Китайские военные власти подчеркнули готовность принять решительные меры в ответ на любые попытки оспорить китайскую юрисдикцию над спорными территориями в Южно-Китайском море. Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь провел пресс-конференцию, на которой выразил решимость страны защищать свой территориальный суверенитет и морские права.

"Мы твердо убеждены в нашей правовой основе и исторических правах на эти воды", - отметил У Цянь. "Если Филиппины или любая другая сторона продолжат свои попытки оспорить нашу позицию, Китай не будет стоять в стороне. Мы будем принимать соответствующие ответные меры, чтобы гарантировать свою безопасность и национальные интересы".

Конфликт вокруг Южно-Китайского моря, где стыкуются притязания нескольких стран, включая Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзию, Бруней и Тайвань, является предметом напряженности на международной арене. Спорный архипелаг Сянь, также известный как Скарб-Шолс, является объектом активного спора между Китаем и Филиппинами.



У Цянь подчеркнул, что Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и вести диалог для урегулирования спора в соответствии с международным правом. Он также отметил, что Китай готов к сотрудничеству со всеми странами для совместного использования ресурсов и обеспечения мирного сосуществования в регионе.



"Мы не стремимся к конфронтации, но мы никогда не поддерживаем нарушение наших законных прав", - подчеркнул представитель Минобороны. "Китай готов к совместной работе с соседями для поддержания стабильности и процветания в Южно-Китайском море".



Международное сообщество выражает озабоченность по поводу возможного обострения ситуации в регионе, призывая все стороны проявлять сдержанность и соблюдать международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву. Решительные шаги Китая могут повлиять на динамику отношений в Азии и вызвать реакцию других стран, участвующих в территориальных спорах.



Однако, как подчеркнул У Цянь, Китай не исключает возможности мирного урегулирования через дипломатические и правовые средства. Он призвал международное сообщество понимать и поддерживать позицию Китая в защите своих законных прав и интересов.



Возможное принятие Китаем решительных мер в ответ на конфликтные ситуации в Южно-Китайском море привлечет внимание мирового сообщества и может оказать значительное влияние на будущие переговоры и дипломатические отношения в регионе.