США укрепляют оборонные связи с балтийскими союзниками по НАТО, выделяя $228 млн в рамках "Балтийской инициативы безопасности" на развитие критически важных оборонных возможностей Эстонии, Латвии и Литвы в 2024 году.

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать усилия по обеспечению безопасности в регионе Балтийского моря, выделяя значительные средства для поддержки оборонных возможностей Эстонии, Латвии и Литвы. Эта инициатива является частью более широкой стратегии США по сдерживанию потенциальных угроз и укреплению связей с ключевыми партнерами в рамках НАТО.

В соответствии с недавно принятым Конгрессом США законом о финансировании правительства, в 2024 году странам Балтии будет выделено 228 миллионов долларов в рамках "Балтийской инициативы безопасности". Эти средства предназначены для укрепления обороноспособности региона и демонстрируют приверженность Вашингтона обеспечению стабильности и безопасности в Европе.

Министерство обороны Эстонии, выступая в качестве координатора этой инициативы, подчеркнуло, что выделенные средства будут направлены на развитие критически важных оборонных возможностей, включая модернизацию вооружений, улучшение инфраструктуры и повышение уровня подготовки личного состава.



Помимо общего финансирования в рамках "Балтийской инициативы безопасности", Эстония также получит дополнительную помощь в размере 47,3 миллиона долларов по программе военного финансирования иностранных государств (FMF). Эти средства будут использованы для приобретения современного вооружения и военной техники у американских производителей.



Данная инициатива свидетельствует о растущем стратегическом партнерстве между США и странами Балтии, а также об их совместных усилиях по обеспечению региональной стабильности и противодействию потенциальным вызовам безопасности.